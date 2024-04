Tchad : le ministère en charge de l’Urbanisme suspend l’attribution de quelques terrains à N’Djamena

Dans un communique de presse, le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, informe l'opinion publique que l'attribution des terrains sur quelques sites de la ville de N'Djamena, n'est pas officielle et entachée des irrégularités.



« En outre, la publication officielle du procès-verbal de la Commission d’Attribution des Terrains en Zone Urbaine est suspendue », apprend-on.



Par conséquent, une mission de contrôle est diligentée à l'effet d'investiguer et d'apporter des corrections nécessaires relatives à la Commission d'Attribution des Terrains en Zone Urbaine, jusqu'aux implantations effectives de tous les sites d'attribution.



Enfin, le secrétaire général du ministère, par ailleurs président de la Commission d'Attribution des Terrains en Zone Urbaine et tous les responsables en charge de ladite Commission, sont tenus au respect strict des dispositions réglementaires.