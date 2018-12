AFRIQUE La BAD produit un impact considérable sur le développement en Égypte

Alwihda Info | Par Afdb - 10 Décembre 2018 modifié le 10 Décembre 2018 - 21:00

L’Égypte redevient la première destination des investissements directs étrangers en Afrique, donnée confirmée dans la nouvelle Revue synthétique des résultats pays.





Au cours des cinq dernières années, le pays a retrouvé son rang de première destination des investissements directs étrangers (IDE) en Afrique. Son économie est diversifiée et ses services représentent environ la moitié du PIB, son industrie 34 % et son agriculture 12 %.



Cette Revue synthétique des résultats pays examine la performance de la Banque en Égypte, y compris la manière dont elle entend aider le pays à concrétiser sa Vision 2030, axée sur une croissance forte, inclusive et durable, avec une économie compétitive.



Le pays s’attend à investir davantage dans le capital humain à court et à moyen termes. Avec 1 000 000 de jeunes qui entrent sur le marché du travail chaque année, la création d’un secteur privé dynamique, capable de créer des emplois productifs, est un élément crucial du développement du capital humain du pays.



L’Égypte est le deuxième actionnaire régional et le troisième client de la Banque en termes d’approbations historiques cumulées, ce qui en fait le partenaire fort de la Banque.



Les opérations en cours financées par la Banque visent particulièrement les secteurs de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement, ainsi que le développement rural, en fournissant un accès au financement en réponse directe aux besoins des pays.



« Notre partenariat est essentiel pour aider l’Égypte à générer une croissance économique durable et inclusive », a déclaré Malinne Blomberg, responsable pays à la Banque africaine de développement. « Des infrastructures efficaces, des réformes macroéconomiques et l’accès aux services sociaux, que nous promouvons, sont le fondement d’une Égypte vivante et en pleine croissance. Il est essentiel que la Banque accélère son rythme de développement grâce à nos cinq grandes priorités. »



Cette Revue synthétique des résultats pays décrit les tendances économiques et sociales récentes en Égypte, en particulier celles liées aux cinq grandes priorités de développement de la Banque, à savoir les High 5 : Éclairer et alimenter l’Afrique en énergie, Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Améliorer la qualité de vie des populations d’Afrique. Ces cinq grandes priorités sont basées sur un ensemble d’indicateurs issus du cadre de mesure des résultats 2016-2025 de la Banque. La revue examine également la manière dont la Banque optimise ses investissements en améliorant la qualité de vie des personnes :



Dans le secteur de l’énergie du pays, la Banque a financé la centrale d’Ain Sokhna, qui a été mise en service en 2015, avec deux unités fonctionnant au gaz/mazout de 650 MW pour produire de l’énergie dans les zones industrielles en expansion.



Nos opérations dans 12 gouvernorats, dont Assiout et Domyat, ont aidé plus de 20 000 agriculteurs à acheter des intrants essentiels au bon moment pour la production végétale et animale.



Le soutien de la Banque à la réforme a réduit le délai moyen de mise en conformité avec les exigences en matière de licences industrielles à seulement 7 jours pour les industries à faible risque, et à 30 jours pour les industries à haut risque, contre 643 jours en 2015. Cela améliore l’environnement des affaires du pays.



Dans le cadre du projet pionnier sur l’autonomisation économique des femmes, dans lequel la Banque a investi 9 millions de dollars, 4 306 prêts ont été accordés et plus de 24 000 femmes ont reçu une formation.



Aujourd’hui, la Banque dispose d’un portefeuille de 31 opérations en Égypte, évaluées à 2,98 milliards de dollars américains.



