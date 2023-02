La BAD veut promouvoir l’industrialisation au niveau régional

L'initiative African Hidden Champions, cofondée par Africa Foresight Group (AFG) et la société d'investissement allemande DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft, identifie les entreprises africaines qui s'emploient à renforcer leurs capacités pour devenir des leaders mondiaux dans leur secteur.



Elle aide les entreprises dans leur parcours de croissance en révélant leur histoire, en leur faisant découvrir de nouveaux marchés et réseaux, et en leur fournissant une assistance technique.



« La Banque africaine de développement est fière de devenir un partenaire de l’initiative African Hidden Champions, qui s’inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à stimuler et à financer le développement industriel de l’Afrique », a déclaré Abdu Mukhtar, directeur du Développement industriel à la Banque.



Il a ajouté que l’initiative recevrait une enveloppe de 390 000 dollars pour ses activités, afin de permettre son expansion et la couverture de nouveaux secteurs et marchés en Afrique, et de fournir davantage de prestations et d’assistance aux membres de l’initiative AHC.



L’initiative African Hidden Champions est devenue une plateforme internationale de premier plan, pour présenter et mettre en relation les entreprises les plus prometteuses d’Afrique.



En septembre 2022, des cadres dirigeants et des créateurs d’entreprise issus de la première cohorte d’African Hidden Champions se sont réunis lors du premier sommet organisé à l’extérieur de Francfort, en Allemagne, pour discuter de la manière dont les entreprises africaines les plus inspirantes et à la croissance la plus rapide pourraient tracer leur voie vers un succès mondial.



Roland Siller, PDG de DEG, a déclaré : « Les African Hidden Champions établissent de nouvelles normes d’excellence commerciale sur le continent grâce à leurs remarquables réalisations et à leur indéfectible engagement en faveur de la croissance. C’est un privilège de collaborer avec la Banque africaine de développement pour étendre l’initiative Africa Hidden Champions et donner à davantage d’entreprises les moyens de réaliser leur potentiel et de transformer le paysage commercial africain. »



Yasmin Kumi, CEO d’Africa Foresight Group et cofondatrice de l’African Hidden Champions, a évoqué l’impact transformateur futur de l’initiative sur le secteur privé en Afrique. « Il est temps de changer le discours sur les entreprises africaines et de montrer comment de grandes multinationales se développent à partir de l’Afrique, en rivalisant avec leurs homologues sur les marchés mondiaux, et ce faisant, en renforçant la fierté des Africains envers leurs entreprises locales », a-t-elle noté.