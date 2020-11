La Banque africaine de développement (BAD) annonce le lauréat du concours « Infrastructures africaines de demain »

La société Konexa a remporté le prix de 5 000 USD lors du dernier panel de l'Africa Energy Forum 2020 (https://www.Africa-Energy-Forum.com). Le concours a suscité un esprit d'équipe et des idées novatrices en vue de rendre les infrastructures énergétiques africaines plus perfectionnées, futuristes, SMART, durables et agiles.

Le principe fondamental consistait à créer une plateforme où les propriétaires d’actifs actuels et potentiels pourraient proposer des idées innovantes, réalistes, pratiques et réalisables en vue de projeter les services d’utilité publique existants vers l’avenir.

La proposition anonyme de Konexa a été sélectionnée par le jury parmi les très nombreux concurrents en raison de sa valeur transformatrice basée sur les cinq piliers du fonctionnement durable des services publics, tels que définis par la Banque africaine de développement.

Konexa entend posséder et exploiter des installations électriques en réseau et hors réseau à travers l’Afrique. L’entreprise fait œuvre de pionnier en proposant un modèle intégré de service public qui favorise l’accès à une énergie fiable basée sur des technologies efficientes et disruptives.

Batchi Baldeh, directeur du département pour le développement des systèmes électriques à la BAD, a déclaré : « En partenariat avec EnergyNet, la Banque a le plaisir d’annoncer que le Prix 2020 de la conception des Infrastructures africaines de demain a été décerné à l’entreprise Konexa, pour son modèle intégré et innovant de concession de distribution. »

« Le modèle proposé appelle les institutions financières comme la Banque africaine de développement à se projeter vers l’avenir en élaborant des facilités de financement pour répondre aux besoins de ces services publics futuristes et en offrant des opportunités et des mécanismes d’accès à un financement abordable des infrastructures, ainsi que des mécanismes pour relever les défis liés aux devises locales et fortes. »

Pradeep Pursnani, PDG de Konexa a ajouté : « Ce prix est un honneur pour nous. Le modèle de services publics intégrés de Konexa vise à soutenir les gouvernements et les services publics dans la réalisation de leur vision d'une alimentation électrique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour tous les citoyens du pays, et ce dans des délais beaucoup plus courts. »

« Konexa est le premier service public intégré à déployer des capitaux à long terme pour 1) investir dans le réseau ; 2) mettre en œuvre des technologies hors réseau ; 3) installer des capacités intégrées de génération et de stockage, et 4) intégrer des technologies opérationnelles et d’information de pointe à notre plateforme technologique. Nous avons travaillé avec le gouvernement du Nigeria et avec Kaduna Electric pour concrétiser cette vision et nous avançons dans la recherche d'investissements commerciaux de la part des gestionnaires de fonds sensibles au climat en tant que partenaires de référence pour le lancement de ce projet. »

Les gagnants ont été annoncés lors de la cérémonie de clôture du Africa Energy Forum en ligne à 12h30 GMT le 13 novembre 2020.

