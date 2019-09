La Banque africaine de développement accueille le premier Forum ouest-africain sur le financement des engrais

Quoi : Forum ouest-africain sur le financement des engrais

Quand : du 30 septembre au 1er octobre 2019

Qui : Banque africaine de développement, Mécanisme africain de financement du développement des engrais, Association des professionnels de l’engrais d’Afrique de l’Ouest

Où : Auditorium Babacar N’Diaye, siège du Groupe de la Banque africaine de développement, Abidjan, Côte d’Ivoire

Heure : 08 heures 30 (30 septembre)

Programme complet en annexe

La Banque africaine de développement (https://www.AfDB.org/), le Mécanisme africain de financement du développement des engrais (AFFM) et l’Association des professionnels de l’engrais d’Afrique de l’Ouest organisent le premier Forum ouest-africain sur le financement des engrais, qui se tiendra du 30 septembre au 1er octobre 2019 au siège de la Banque africaine de développement à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Dans la mesure où une bonne fertilisation est essentielle pour assurer la sécurité alimentaire et réduire la faim, ce forum vise à mettre en avant des solutions de financement appropriées, notamment à destination du secteur privé. L’événement vise également à nouer des liens solides entre les acteurs privés et les mécanismes de prêt, afin d’offrir aux agriculteurs un meilleur accès à des financements abordables et à des engrais de qualité.

Les objectifs de ce forum, intitulé « Dynamiser l’avenir du secteur des engrais », sont les suivants : étudier les besoins de financement de la chaîne de valeur des engrais et dégager les produits de financement adaptés, permettre à la Banque africaine de développement et au Mécanisme africain de financement du développement des engrais de présenter leurs produits aux acteurs de la filière, et mettre en relation les distributeurs du secteur privé avec la Banque et les autres institutions financières de la région.

Sont attendus à ce forum les parties prenantes de la chaîne de valeur des engrais de l’Afrique de l’Ouest (y compris les décideurs régionaux), des producteurs, des importateurs, des mélangeurs et des distributeurs représentant les 42 membres de l’Association des professionnels de l’engrais de l’Afrique de l’Ouest, des banques commerciales, des organismes de financement du développement et des fonds privés, ainsi que des entreprises spécialisées dans la numérisation du secteur agricole et des organisations non gouvernementales de développement.

Les médias sont invités à assister à ce forum. Le déjeuner est offert.

