La Banque africaine de développement présente la réponse de la stratégie « Nourrir l'Afrique » au Covid-19

- 4 Juin 2020





La Banque africaine de développement (http://www.AfDB.org) a dévoilé, jeudi 4 juin, la réponse de la stratégie « Nourrir l'Afrique » à l'impact de la pandémie du Covid-19 en matière de sécurité alimentaire. Cette réponse, appelée FAREC (« Feed Africa Response to Covid-19 »), vise à soutenir les gouvernements africains dans leurs efforts pour atténuer l'impact potentiel de la pandémie sur la sécurité alimentaire dans les pays membres régionaux de la Banque. Elle ouvre la voie à une intervention globale de la Banque pour renforcer la résilience, la durabilité et l'autosuffisance régionale des systèmes alimentaires africains et aider les agriculteurs à faire face aux perturbations de la chaîne de valeur agricole causées par la pandémie. « La réponse de la Banque en faveur du secteur agricole présente des mesures spécifiques visant à relever les défis auxquels sont confrontés les pays africains dans tous les aspects du secteur agricole. L'Afrique ne peut pas se permettre une crise alimentaire à la suite de la pandémie de Covid-19 », a déclaré Jennifer Blanke, vice-présidente de la Banque pour l'Agriculture, le développement humain et social. La réponse de la Banque recommande des interventions immédiates, à court et à moyen terme, comme solutions pour aider le secteur agricole à faire face aux perturbations liées au coronavirus. Les solutions visent notamment le soutien à la distribution des denrées alimentaires pour les plus vulnérables, la stabilisation des prix alimentaires, l'optimisation de la chaîne de transformation des aliments, le renforcement des services de soutien à la vulgarisation et la mise à disposition d'intrants agricoles par le biais de subventions intelligentes. La stratégie de la FAREC souligne également que ces solutions représentent des étapes clés pour faire avancer l'Afrique vers des systèmes alimentaires plus résistants et durables. Elle indique que la Banque accordera la priorité au soutien politique pour une meilleure circulation des intrants et des denrées alimentaires. Seront également soutenues la création de groupes de travail sur la sécurité alimentaire au niveau des pays ainsi que les organisations régionales pour le suivi des initiatives régionales. Selon les rapports nationaux et les données recueillies auprès des pays membres régionaux, la volatilité des prix des denrées alimentaires de base s'est aggravée en raison de la pandémie de Covid-19. Cette volatilité accroît l'incertitude et rend plus difficile la prise de décisions d'investissement appropriées par les acteurs du système alimentaire. La Banque redoute la mise en danger des moyens de subsistance des populations et l’aggravation de l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), plus de 40 millions de personnes en Afrique de l'Ouest seront confrontées à des pénuries alimentaires dans les mois à venir. « Garantir la sécurité alimentaire des Africains, quelles que soient les circonstances, est au cœur de la stratégie de la Banque pour nourrir l'Afrique. Notre institution coordonnera ses efforts avec les différentes parties prenantes à travers le continent pour répondre efficacement aux besoins des pays membres régionaux », a déclaré Martin Fregene, directeur du département de l'agriculture et de l'agro-industrie au sein de la Banque. La FAREC fait partie de la Facilité de réponse rapide dotée de 10 milliards de dollars américains, une initiative mise en place par la Banque africaine de développement pour aider ses pays membres régionaux à faire face aux impacts sanitaires, sociaux et économiques de la pandémie de Covid-19. Pour plus de détails, veuillez consulter les liens ci-dessous pour accéder aux documents liés à la FAREC : Français : Note d'information sur la Réponse de la Stratégie Nourrir l'Afrique face au Covid-19 (FAREC)

Synthèse de la Réponse de la Stratégie Nourrir l'Afrique face au Covid-19 (FAREC) Distribué par APO Group pour African Development Bank Group (AfDB). Contacts Médias :

