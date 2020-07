La Banque mondiale réorganise son département Afrique en deux vice-présidences

Le portefeuille régional de la Banque mondiale en Afrique subsaharienne sera désormais réparti dans deux vice-présidences, qui seront chargées respectivement de l’Afrique de l’Ouest et centrale et de l’Afrique de l’Est et australe. Ce changement, qui témoigne du ferme engagement de la Banque mondiale en faveur de l’Afrique, a été annoncé au début de l’année 2020 et prend effet aujourd’hui.



Cette année, la Banque mondiale devrait allouer environ 50 milliards de dollars à 48 pays africains. Ce montant, considérablement plus élevé que celui alloué aux autres régions, représente environ le tiers du portefeuille entier de la Banque mondiale. Il a également été multiplié par deux en dix ans. Les projets et programmes financés par la Banque mondiale en Afrique subsaharienne s’attachent notamment à soutenir l’agriculture, le commerce et les transports, l’énergie, l’éducation et la santé, ainsi que le secteur de l’eau et de l’assainissement. Par ailleurs, les financements accordés aux États fragiles affichent une hausse encore plus marquée, les deux tiers environ des montants alloués à ces pays étant destinés à l’Afrique.



Le département régional était dirigé depuis 2018 par Hafez Ghanem, qui devient aujourd’hui vice-président pour l’Afrique de l’Est et australe.



« L’engagement de la Banque mondiale en Afrique croît de jour en jour, et je me réjouis de travailler aux côtés d’Ousmane Diagana pour apporter encore plus de ressources aux populations qui en ont le plus besoin, déclare Hafez Ghanem. Nous avons désormais deux vice-présidences, mais l’Afrique est une à nos yeux et nous continuerons de partager nos enseignements, notre expérience et nos idées à travers le continent tout entier. »



La création d’une nouvelle vice-présidence s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par le Groupe de la Banque mondiale pour aligner en permanence ses ressources sur les domaines prioritaires. Elle permettra de soutenir davantage les réformes et les politiques requises pour réaliser une croissance durable et diversifiée, faire reculer la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations en Afrique.



Ousmane Diagana prend aujourd’hui ses fonctions de vice-président pour l’Afrique de l’Ouest et centrale.



« C'est pour moi un honneur de diriger l’action de la Banque mondiale en Afrique de l’Ouest et centrale, avec le souci de l’innovation, du résultat et de la transformation, déclare Ousmane Diagana. Je suis convaincu qu’en travaillant en concertation avec Hafez Ghanem nous pouvons faire mieux, et nous allons faire mieux, pour veiller en priorité aux intérêts des pays et des populations et trouver ensemble des solutions aux problèmes de développement actuels du continent en utilisant tous les moyens dont nous disposons. »



La nomination de M. Diagana intervient alors que la Banque s’emploie à renforcer la réalisation de son programme d’activités en Afrique et à mettre davantage l’accent sur des opérations régionales susceptibles de mieux concrétiser les avancées transformatrices que l’Afrique peut accomplir.