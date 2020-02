La Bulgarie accrédite son premier ambassadeur au Tchad

Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Bulgarie au Tchad avec résidence à Alger, Rumen Petrov a présenté lundi les copies figurées de ses lettres de créance à la secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Achta Damane.



Rumen Petrov est le tout premier ambassadeur de la Bulgarie au Tchad avec résidence en Algérie. Il va coordonner les relations entre son pays et le Tchad.



Le nouveau diplomate bulgare a évoqué avec la secrétaire d'Etat Achta Damane, les possibilités de coopération entre les deux pays.



L'absence d'ambassades entre les deux pays était "un grand obstacle pour le développement" bilatéral, ce qui a poussé les autorités bulgares à tenir compte de ce défi.



"Le Tchad est un pays qui joue un rôle très important dans la sous-région. Notre Gouvernement a pris cette initiative afin d’accréditer un Ambassadeur au Tchad, afin qu’il puisse entretenir des contacts réguliers avec le Gouvernement du Tchad", a souligné le diplomate.



"Nous avons aussi discuté sur les domaines qui représentent un intérêt mutuel entre nos deux pays. Pour moi, le Tchad reste toujours comme un pays inconnu pour la Bulgarie, mais nous espérons que les jours qui suivent, nous allons avoir des très bonnes relations d’amitié et de fraternité entre Sofia et N'Djamena", a-t-il ajouté.