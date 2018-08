La CASAC dénonce un rapport attentatoire d’Amnesty International contre le Tchad

Le président de la Coalition des sssociations de la société civile pour l’action citoyenne (CASAC), Mahamoud Ali Seid a fait, vendredi soir, au siège de ladite association, un point de presse pour fustiger les « rapports attentatoires pondus par certaines organisations de défense des droits humains », selon lui, en faisant allusion à Amnesty International.



Selon la CASAC, ces organisations internationales de défense des droits humains travaillent pour certaines sur la base des orientations fournies par des réseaux complotistes, voire hégémoniques internationaux, qui chercheraient à recoloniser nos États et à leur imposer un nouvel ordre mondial. Ce qui ne correspondrait guère aux aspirations des Africains. D’après elle, tout porte à croire que ces organisations internationales n’ont de droit de l’Homme que leurs noms, sinon, comment comprendre qu’elles sont aphones face au comportement injuste des pays occidentaux, mais paradoxalement, prolixes quand il s’agit de jeter l’anathème injustement sur les États Africains.



La CASAC s’insurge vigoureusement contre ces outils de propagandes qui s’immiscent régulièrement dans les affaires internes de son pays. Par conséquent, elle dénonce l’usage abusif des formules stéréotypées, véhiculées par ces organisations internationales contre le Tchad.



Le président de la CASAC estime que l’immense perception des Africains vis à vis de cette organisation (Amnesty International) est qu’elle est l’instrument d’une politique occidentale à géométrie variable. Il souligne qu’il ne s’embarrassera plus de précautions oratoires pour rappeler à ces organisations dites de défense des droits de l’Homme que le Tchad n’a rien à envier en matière des libertés. Car dit-il, décidément, et à travers ces accusations fantaisistes et fadaises, ces affidés complotistes internationaux viseraient indiscutablement l’imbécilisation des Etats Africains.



Par ailleurs, le président Mahmoud Ali Seid affirme que ces organisations dites de défense des droits de l’Homme enfreignent illégitimement le droit inaliénable des peuples à disposer d’eux-mêmes. « L’effet du rapport à charge, produit par certaine de ces organisations contre le Tchad se résume à du sparadrap sur une béquille, car les tchadiens sont fiers, et ils ne courberont jamais l’échine face aux conquetistes internationaux, nostalgiques de la colonisation. Que dire qui n’a été dit ! Pour autant, les questions des droits de l’Homme doivent être appréhendées contextuellement, par rapport aux désidératas inhérents à chaque pays. D’ailleurs la démocratie est un processus de construction ad vitam aeternam, et à ce titre, aucune officine occidentale n’a le magister moral pour nous administrer des leçons de bonne conduite », dit-il.



La CASAC prévient qu’elle ne restera jamais apathique face aux agitations puériles, fomenter à dessein, par ces organisations dites de défense des droits de l’Homme.



La coalition de la société civile CASAC affirme se tenir inconditionnellement derrière le président Idriss Deby Itno pour barrer la route à tous les ennemis de la paix, qui, il faut le souligner, n’atteindront jamais leur objectif, car dit-elle, nous demeurerons toujours vigilant, pour protéger cette paix et ces acquis obtenus depuis le premier décembre 1990.