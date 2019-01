La CASAC exhorte les tchadiens à la préservation de la paix

La Coalition des Associations de la Société civile Pour l’Action Citoyenne (CASAC) a organisé, samedi 12 janvier 2019, une marche suivie d'un meeting placé sous le slogan « vive la paix » au quartier N'Djari dans le 8ème arrondissement.



Cette marche initiée par la CASAC vise à appeler la population à préserver la paix et la stabilité au Tchad. Elle demande à tous les tchadiens de s’approprier la paix et de faire d’elle, un levier essentiel pour accompagner la marche irréversible que connaît le Tchad, selon elle.



Le président de la CASAC, Mahamoud Ali Seid appelle toutes ses compatriotes à cultiver l’amour de la patrie et à œuvrer sans relâche pour que le Tchad soit à l’abri de toutes les péripéties et autres traquenards pouvant être ourdis par les ennemis de la paix.



Il ajoute que sa coalition apporte son soutien à toutes les initiatives de préservation de la paix dans son cher et beau pays le Tchad, dit-il. "Cette évolution est la résultante incontestable de la paix qui prévaut dans notre pays. Notre pays le Tchad a joué le rôle d’acteur majeur dans le rétablissement de la paix dans beaucoup de pays en Afrique. La paix vaut autant que toutes les autres contingences, c’est pourquoi, nous demandons à tout un chacun de prêcher perpétuellement les valeurs de paix partout où il se trouve. La paix doit être le seul réceptacle de toutes nos espérances", recommande-t-il.



Selon Mahamoud Ali Seid, "la CASAC est dans l’obligation engagée de transcender toutes nos différences, nos querelles intestines pour qu’ensemble nous puissions booster davantage cet élan de développement multiforme que nous chérissons tous."