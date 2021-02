La CASAC exhorte les tchadiens à préserver la paix et la stabilité

Le président de la Coalition des association de la société civile pour l’action citoyenne (CASAC), Mahmoud Ali Seid, s'est indigné dimanche, au cours d'un point de presse, « du comportement anti-républicain posé par certains acteurs de la vie associative et politique de notre pays ».



La CASAC appelle ses compatriotes à préserver la paix et la stabilité au Tchad. Le président de la CASAC, Mahmoud Ali Seid, demande aux pouvoirs publics de prendre toutes leurs responsabilités pour que tous les fauteurs de troubles qui sèment le désordre au sein de la société soient traduits devant les juridictions compétentes.



« Notre pays le Tchad se porte bien, et il serait inadmissible pour nous d’accepter, sans réagir, certaines actions tendant à écorcher son image. Nul ne peut se prévaloir qu’il sera épargné si la paix venait à être menacée. Ainsi, la préservation de cette paix demeure, un devoir patriotique sacré. Il va sans dire que notre pays le Tchad connaît depuis deux décennies une évolution significative dans pratiquement tous les domaines », affirme-t-il.



Et d’ajouter que « nous sommes dans l’obligation engagée de transcender toutes nos différences, nos querelles intestines pour qu’ensemble nous puissions booster davantage l’élan de développement multiforme que connait notre pays ».



Le président de la CASAC demande à tous ses compatriotes d’être vigilants et de ne point suivre les messages qui demandent aux citoyens de sortir dans la rue. « L’objectif ultime de ces appels est la dislocation de l’unité nationale en cours dans notre pays. La CASAC par ma voix appelle toutes les Tchadiennes et les Tchadiens à cultiver l’amour de la patrie, et oeuvrer inlassablement pour la préservation de la paix et de la stabilité dans notre cher et beau pays le Tchad », recommande Mahmoud Ali Seid.