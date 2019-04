La CASAC sensibilise la jeunesse sur la préservation de la paix au Tchad

La coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne (CASAC), a organisé une campagne de sensibilisation ce dimanche 7 avril 2019, au Palais du 15 Janvier de N'Djamena. La grande salle de spectacle du Palais était archicomble pour l'occasion. Des jeunes venus des dix arrondissement de N'Djamena, scandaient et chantaient des messages en faveur de la paix, dans une ambiance électrique.



Cette campagne de sensibilisation de la CASAC vise à exhorter les citoyens à préserver la paix et la stabilité au Tchad. La coalition appelle tous les tchadiens à "cultiver l’amour de la patrie et à œuvrer sans relâche pour que le pays soit à l’abri de toutes les péripéties et autres traquenards pouvant être ourdis par les ennemis de la paix".