La CEDEAO peut-elle réellement intervenir militairement au Niger ?

La question de l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger suscite des interrogations chez de nombreux observateurs politiques à travers le monde. Le pays, avec une superficie de 1 267 000 km² et une population de 25 252 722 habitants, pourrait faire face à des défis considérables en cas d'opération militaire d'envergure. L'ultimatum fixé par la CEDEAO étant arrivé à son terme ce dimanche 6 aout 2023, les deux parties restent sur leurs gardes. Bien que l'intervention militaire soit maintenue, la junte au pouvoir évoque un pré-déploiement déjà entamé dans deux pays d'Afrique centrale, sans préciser les noms de ces pays, laissant ainsi planer des incertitudes.



Le ministre de la Défense tchadien a, quant à lui, affirmé que le Tchad ne participerait pas à cette intervention militaire au Niger. Face à cette situation complexe, il est évident que l'option d'une intervention n'est pas sans risque, et les comparaisons avec l'intervention en Gambie en 2017 montrent que les circonstances sont bien différentes.



Il est important de considérer d'autres approches pour résoudre cette crise sans engager une intervention militaire risquée. La junte au pouvoir au Niger semble déterminée à ne pas rétablir l'ordre constitutionnel et à maintenir le pouvoir malgré les appels de la communauté internationale, de l'Union Africaine et d'autres pays africains.



Les sanctions imposées par la CEDEAO pourraient avoir un impact significatif sur un pays pauvre comme le Niger, mais elles soulèvent également des inquiétudes quant à une possible détérioration des relations entretenues avec la France. Il est essentiel de considérer les précédents en Libye et au Soudan avant de se lancer dans une opération militaire.



En fin de compte, un proverbe africain rappelle que « le linge sale se lave en famille. » La CEDEAO doit examiner attentivement la situation en Libye et au Soudan avant de prendre toute décision concernant une intervention militaire au Niger. Des approches alternatives pour résoudre la crise doivent être envisagées afin de trouver une solution pacifique et durable car une guerre contre le Niger pourrait affecter ses voisins.