La CEEAC exhorte l'Union africaine à soutenir la transition au Tchad

La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEEAC) a exhorté ce 25 octobre les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Tchad, particulièrement l'ONU et l'Union africaine (UA), à maintenir et renforcer leurs appuis diplomatiques, financiers, matériels et techniques nécessaires au processus de transition.



La CEEAC a mandaté le président de la commission afin de poursuivre les consultations auprès notamment de l'UA pour aboutir au soutien de la transition au Tchad, en vertu du principe de subsidiarité.



Le nouveau facilitateur auprès de la transition au Tchad, le président Félix Tshisekedi, estime que l'heure n'est plus aux discours mais aux actions pour aider le pays.