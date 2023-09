La CELIAF renforce les acteurs locaux pour un Tchad en meilleure santé

La Cellule de Liaison et d'Information des Associations Féminines (CELIAF) a organisé un atelier de renforcement des compétences destiné aux acteurs locaux, notamment les médias et les artistes, sur le sujet des dossiers d'investissement. Cet événement s'est déroulé le mardi 26 septembre dans un hôtel de la région.



L'objectif de cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet intitulé "Appui au Renforcement des Capacités des Organisations de la Société Civile Tchadienne et à l'Engagement pour le GFF" (Global Financing Facility). La CELIAF cherche ainsi à mettre en œuvre sa mission de développement, en se concentrant sur les priorités nationales définies dans le "Dossier d'Investissement". Ces priorités incluent la mobilisation de financements durables pour la santé maternelle, néonatale, infantile, adolescente, la nutrition, et l'enregistrement des faits d'état civil.



Mahamat Hamid, Secrétaire Général Adjoint du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention, également Président de la Plateforme Santé de la Reproduction de la Mortalité Maternelle, Néonatale, Infantile, Adolescente, de la Nutrition, et de l'État Civil au Tchad, ainsi que représentant de Global Financing Facility (SRMNIAN-EC Tchad/GFF), a souligné l'importance du soutien apporté par le GFF à 36 pays à revenu faible et intermédiaire pour accélérer les progrès en matière de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, adolescente, et nutrition. Il a expliqué que le Tchad avait rejoint ce mécanisme de financement mondial en 2019 en raison des indicateurs préoccupants de la mortalité maternelle et infantile dans le pays. Il a également noté que le Tchad avait déjà élaboré son "Dossier d'Investissement" et que sa validité politique avait été confirmée en décembre 2022. Ce dossier est actuellement en cours de vulgarisation auprès des parties prenantes.



En outre, la CELIAF poursuit l'objectif majeur d'investir efficacement pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile, ainsi que pour améliorer l'enregistrement des faits d'état civil. Plus précisément, elle vise à garantir que les acteurs locaux comprennent pleinement le processus de mise en œuvre des dossiers d'investissement et à élaborer un plan de communication pour diffuser largement leur contenu.



Cet atelier constitue une étape cruciale dans les efforts visant à améliorer la santé maternelle et infantile au Tchad, ainsi qu'à renforcer la collaboration entre les acteurs locaux, notamment les médias et les artistes, pour promouvoir ces objectifs essentiels.