La CPI remercie le Tchad pour l’arrestation et le transfert d’un présumé criminel

Le procureur de la CPI, Karim Khan, a fait une déclaration ce 18 mars à la suite de l’arrestation et du transfèrement d’un quatrième suspect dans la Situation en République centrafricaine.



« Je me réjouis de la récente arrestation de M. Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka (« M. Mokom ») et de son transfèrement à la Cour pénale internationale (la « CPI » ou la « Cour »), afin qu'il puisse répondre de ses actes devant la justice, pour les crimes présumés qui lui sont reprochés par la CPI. Il s'agit du quatrième suspect arrêté dans le cadre des enquêtes menées par mon Bureau en République centrafricaine », a déclaré Karim Khan.



La CPI « remercie les autorités tchadiennes qui ont rendu cette opération possible, ainsi que les autorités centrafricaines pour l'aide qu'elles continuent de nous apporter ».



Le Bureau de la CPI continue de suivre les événements sur le terrain en RCA.