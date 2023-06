La CTDDH exprime son inquiétude face à l'afflux massif de réfugiés soudanais au Tchad

Une vague sans précédent de réfugiés soudanais arrive dans la ville d'Adré et poursuit son trajet jusqu'à Abéché, fuyant les récents épisodes de violence à Elgéneina, chef-lieu de la province du Darfour ouest. Cette situation alarmante a attiré l'attention de la CTDDH qui lance un appel pressant à l'Union Africaine et à la communauté internationale pour qu'ils interviennent rapidement auprès des parties en conflit afin d'éviter une tragédie similaire à celle du Rwanda.



Selon les témoignages recueillis auprès des personnes arrivées les 12 et 13 juin, Elgéneina est plongée dans un véritable cauchemar. Les communications sont coupées, privant les populations de toute possibilité de fuir les horreurs de la guerre. La CTDDH souligne l'urgence d'une intervention humanitaire pour mettre fin à cette situation désastreuse.



Face à cette crise humanitaire imminente et à l'approche de la saison des pluies, qui risque de rendre les voies de communication impraticables, la CTDDH appelle le gouvernement tchadien, les agences des Nations Unies et les organisations non gouvernementales à redoubler d'efforts pour accueillir et assister ces réfugiés. Il est essentiel d'agir rapidement afin d'éviter une catastrophe humanitaire aux conséquences dévastatrices.



La CTDDH rappelle que la protection des droits de l'homme et le respect de la dignité des individus doivent être au cœur de toutes les actions menées dans ce contexte. Les réfugiés soudanais qui cherchent refuge au Tchad ont besoin d'un soutien immédiat en termes de nourriture, d'abris, de soins médicaux et de services de base. Il est impératif que la communauté internationale se mobilise pour répondre à cette crise humanitaire grandissante.



La CTDDH reste vigilante et continuera de suivre de près l'évolution de la situation aux frontières Est du Tchad. Elle exhorte toutes les parties concernées à prendre des mesures rapides et efficaces pour mettre fin à la violence et garantir la sécurité et le bien-être des réfugiés. La solidarité internationale et la coopération sont essentielles pour faire face à cette crise humanitaire et protéger les droits fondamentaux des personnes les plus vulnérables.