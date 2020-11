La Chambre africaine de l'énergie publie sa liste du top 25 des acteurs les plus influents de l’industrie en 2021

La Chambre Africaine de l'Énergie (Chambre) (www.EnergyChamber.org) est heureuse de lancer sa deuxième liste annuelle du top 25 des acteurs les plus influents de l’industrie en Afrique. Faisant partie de son rapport Africa Energy Outlook 2021, la liste dresse le profil des personnes clés qui devraient avoir un impact significatif sur l'industrie en Afrique en 2021.

La liste comprend des personnalités éminentes des secteurs pétrolier, gazier et électrique en Afrique, telles que Rebecca Miano, PDG de Kenya Electricity Generating Company PLC; Bernard Looney, PDG de BP; Gwede Mantashe, Ministre des ressources minérales et de l'énergie, Afrique du Sud et le Prince Abdulaziz bin Salman, ministre saoudien de l'énergie, de l'industrie et des ressources minérales, qui joue un rôle clé au sein de l'Opep, pour n'en nommer que quelques-uns. La liste diversifiée met en évidence des personnes clés qui contribueront de manière significative à façonner l'économie énergétique du continent en 2021 par le biais de projets et d'initiatives spécifiques dans lesquels elles sont impliquées.

« Nous sommes ravis de présenter à nouveau cette liste à l'industrie. Nous pensons qu’il est important de mettre en valeur les personnes qui, grâce à leur incroyable contribution, auront un impact significatif sur le rebond du secteur énergétique africain », a déclaré NJ Ayuk, président de la Chambre africaine de l’énergie. « Il va sans dire que 2020 a présenté des défis sans précédent pour un secteur énergétique africain émergent dans son ensemble et c'est grâce à des personnes telles que celles mentionnées sur notre liste que nous pouvons commencer à planifier une voie à suivre », a-t-il ajouté.

La Chambre accueille et félicite les hommes et les femmes qui continuent de jouer un rôle déterminant dans la croissance et le développement du secteur énergétique africain. À la Chambre, nous sommes fiers d'être francs et de parler de notre mission pour l'Afrique et nous pensons que les personnes figurant sur cette liste sont d'accord avec cela.

« Notre liste des 25 acteurs les plus influents décrit l'avenir du pétrole, du gaz et de l'énergie. Ces leaders et représentants contribuent chacun de leur façon à l’avenir de l’Afrique, et nous pensons qu'il est de notre responsabilité de mettre leurs contributions en lumière. Nous suivrons leurs progrès avec beaucoup d’attention en 2021, » a déclaré Mickael Vogel, directeur de la stratégie à la Chambre africaine de l'énergie.

Alors que 2020 touche à sa fin, nous tenons à rendre hommage à ces 25 personnalités de notre industrie qui, par leur travail et engagement, contribueront à faire de 2021 une année de reprise et de croissance. Plus important encore, nous souhaitons voir ces personnalités de premier plan réussir dans leurs entreprises et autres initiatives en 2021 et au-delà.

