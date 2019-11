La Chambre africaine de l'énergie publie ses Perspectives énergétiques en l’Afrique pour 2020

La Chambre africaine de l’énergie (https://EnergyChamber.org/) a le plaisir d’annoncer le lancement de son premier rapport sur les Perspectives énergétiques en Afrique pour 2020, ou Africa Energy Outlook 2020.

En analysant de manière approfondie le secteur pétrolier et gazier du continent, le rapport analyse l’état de ce secteur, en mettant en évidence les tendances actuelles, les opportunités et les principaux défis, ainsi que leur impact sur l’avenir du développement énergétique et économique de l’Afrique.

En mettant l'accent sur les principaux développements stratégiques et opérationnels à l'horizon 2020, les Perspectives énergétiques en Afrique font partie de la mission de la Chambre africaine de l'énergie, qui est de jouer un rôle déterminant pour jeter les bases qui permettront aux Africains de bénéficier de leurs ressources pour les générations à venir.

Le rapport examine les principaux développements dans les grands pays africains producteurs de pétrole et de gaz et offre des informations clés sur le potentiel de croissance du secteur tout en examinant le rôle des secteurs public et privé. Il comprend également la liste des 25 plus grands acteurs du changement, qui répertorie les personnalités qui joueront un rôle important dans l’évolution de l’économie énergétique du continent en 2020.

« Nous sommes ravis d’annoncer le lancement des Perspectives énergétiques en Afrique pour 2020. Ce document est notre analyse de la situation actuelle du secteur pétrolier et gazier en Afrique et de nos prévisions sur les perspectives pour 2020. Nous y étudions les facteurs clés qui contribueront à la croissance et au développement du secteur pétrolier et gazier africain. Cela inclut les réformes réglementaires et stratégiques, les finances et le commerce, la participation étrangère dans le secteur de l’énergie en Afrique et le rôle de l’exploitation du gaz sur le continent », a déclaré Verner Ayukegba, Vice-président de la Chambre. « Ce document n'est pas une compilation de ce que l'Afrique fait mal, mais plutôt de ce qu'elle a bien fait et de la façon dont elle peut en tirer parti pour créer de plus grandes opportunités de croissance et d'investissement », a-t-il ajouté.

Les Perspectives énergétiques en Afrique pour 2020 sont maintenant disponibles en téléchargement gratuit sur https://EnergyChamber.org/.

A propos de la chambre africaine de l'énergie :

Déterminée à promouvoir la croissance du secteur énergétique africain, la Chambre africaine de l’énergie (https://EnergyChamber.org/) encourage la collaboration entre les entreprises et les gouvernements et joue un rôle de premier plan dans l’élaboration des politiques, le partage des meilleures pratiques et l’utilisation des ressources pour créer de la valeur.

