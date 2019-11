La Chambre africaine de l'énergie s'apprête à publier son Rapport sur les perspectives du secteur de l’énergie en Afrique en 2020

La Chambre africaine de l'énergie (https://EnergyChamber.org) publiera ce mois-ci son premier rapport sur les perspectives du secteur de l’énergie en Afrique, ou Africa Energy Outlook 2020, à un moment où le secteur mondial de l'énergie traverse une période de transition importante.

Ces perspectives sont le résultat d'une forte coopération régionale et internationale entre les acteurs du gouvernement, des secteurs public et privé à travers l'Afrique subsaharienne. Le rapport rassemble les dernières données disponibles sur les marchés des hydrocarbures en Afrique subsaharienne et bénéficie d’informations fournies par des entreprises, experts et économistes locaux, régionaux et internationaux clés.

L’Africa Energy Outlook 2020 mettra notamment en lumière l'amélioration de l'environnement juridique et du climat des affaires en Afrique, apportera un éclairage stratégique sur les perspectives de production en Afrique subsaharienne, mettra en évidence le rôle croissant du gaz dans la transition énergétique en cours en Afrique, dressera une feuille de route des infrastructures énergétiques actuelles et futures du continent, et révèlera les principales opportunités d'investissement dans le pétrole brut et le gaz naturel sur l'ensemble du continent.

« En cette période de transition cruciale, le leadership et l’initiative sont nécessaires pour placer les entreprises africaines et leurs communautés au cœur du développement extraordinaire que le secteur de l’énergie promet de réaliser au cours de la prochaine décennie », a déclaré Mickaël Vogel, directeur de la stratégie à la Chambre africaine de l’énergie. « Ces perspectives que nous publions font partie intégrante de cet effort. Nous examinons de manière exhaustive le secteur pétrolier et gazier en Afrique subsaharienne, en nous concentrant sur les principaux développements stratégiques et opérationnels du secteur à l'horizon 2020, et en y identifiant les opportunités d'investissement », a-t-il ajouté.

« Ce rapport a pour objectif de devenir une initiative annuelle stratégique de la Chambre africaine de l’énergie visant à fournir à tous les acteurs et investisseurs intéressés un outil leur permettant de naviguer sur les marchés énergétiques en rapide développement de l’Afrique subsaharienne », a déclaré Verner Ayukegba, vice-président de la Chambre. « La Chambre africaine de l’énergie connaît une croissance remarquable en tant qu’institution et réseau, il est donc de notre responsabilité de mobiliser nos partenaires autour de telles recherches et analyses, qui profiteront à toutes les personnes impliquées dans la construction de l'avenir de l'Afrique. »

L’Africa Energy Outlook 2020 sera publié plus tard ce mois-ci et sera disponible gratuitement en ligne pour tous les partenaires et parties prenantes de la Chambre.

