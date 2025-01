La Chine et le Tchad renforcent leur partenariat : Un accord de coopération économique de 17 milliards de FCFA signé

Les relations entre la Chine et le Tchad franchissent une nouvelle étape. Le 3 janvier dernier, les deux pays ont signé un accord de coopération économique et technique d'un montant de 17 milliards de FCFA. Cet accord, fruit du partenariat stratégique établi lors du Sommet du FOCAC en septembre 2024, vise à soutenir le développement du Tchad dans plusieurs domaines.





Une aide sans contrepartie





L'ambassade de Chine au Tchad a tenu à souligner la nature désintéressée de cette aide. "Aide = don ≠ prêt, donc pas de remboursement ni d'intérêt. La Chine et le Tchad sont de vrais amis", a déclaré un représentant de l'ambassade. Cette affirmation vise à dissiper les doutes sur les intentions de la Chine et à souligner le caractère amical de cette coopération.





Des projets concrets pour le développement du Tchad





Les fonds alloués dans le cadre de cet accord seront investis dans des projets visant à améliorer les infrastructures, à développer les secteurs clés de l'économie et à améliorer le bien-être des populations tchadiennes.



Les domaines prioritaires de cette coopération pourraient inclure :



Les infrastructures: Construction de routes, de ponts, d'hôpitaux, d'écoles...

Construction de routes, de ponts, d'hôpitaux, d'écoles... L'agriculture: Développement de l'agriculture irriguée, fourniture d'équipements agricoles...

Développement de l'agriculture irriguée, fourniture d'équipements agricoles... L'énergie: Construction de centrales électriques, développement des énergies renouvelables...

Construction de centrales électriques, développement des énergies renouvelables... La santé: Équipement des hôpitaux, formation du personnel médical...



Une coopération gagnant-gagnant





La Chine et le Tchad affirment que leur partenariat repose sur les principes du bénéfice mutuel et des résultats gagnant-gagnant. Cette coopération s'inscrit dans une perspective de long terme et vise à renforcer les liens d'amitié entre les deux pays.





Les enjeux de cette coopération





Cet accord de coopération revêt une importance stratégique pour le Tchad, qui fait face à de nombreux défis en matière de développement. L'aide chinoise permettra au pays de renforcer ses infrastructures, de diversifier son économie et d'améliorer les conditions de vie de sa population.





Pour la Chine, cette coopération s'inscrit dans le cadre de sa politique de développement de ses relations avec les pays africains. En soutenant le développement du Tchad, la Chine renforce sa présence sur le continent africain et consolide sa position de partenaire privilégié.