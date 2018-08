La Chine va construire un centre de traitement du cancer au Tchad

Le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh a échangé hier, avec l’ambassadeur de Chine au Tchad, Wu Jie, sur la coopération sino-tchadienne. A la suite de ces échanges, la chine a annoncé qu'elle va renforcer l’hôpital de l’amitié Tchad-Chine à N'Djamena. Elle a ainsi promis de construire un centre de traitement du cancer au Tchad.



La Chine accueillera en septembre prochain la 3ème conférence sino-africaine pour rendre un hommage à sa coopération avec le continent africain.



Invité le 17 mai à prendre part à l'évènement, le chef de l'Etat tchadien a accepté l’invitation. Il rencontrera son homologue chinois à Beijing lors du sommet Chine-Afrique.



Depuis le rétablissement de leurs relations diplomatiques, le Tchad et la Chine ont toujours œuvré au raffermissement de leur coopération mutuellement avantageuse. L’amitié et la proximité des deux peuples ainsi que les bonnes relations existant au niveau des dirigeants seront développés et renforcés grâce à la nouvelle impulsion que compte donner les responsables politiques des deux pays, selon la Présidence.