La Communauté chinoise au Tchad célèbre la fête des bateaux-dragons lors d'un salon culturel

L'événement, organisé par l'Ambassade de la République populaire de Chine en collaboration avec la Confédération des entreprises chinoises et la Fédération des Chinois résidant au Tchad, s'est tenu dans les locaux de l'ambassade à N'Djamena, en présence d'un grand nombre de membres de la communauté chinoise et de plusieurs invités.



Dans le cadre de ce salon, les Chinois ont présenté leur culture à travers des activités telles que la poésie chinoise, le Taï Chi, des chansons chinoises et tchadiennes, l'art du thé et la danse chinoise.



Cet événement culturel vise à renforcer les échanges entre les cultures chinoise et tchadienne, ainsi qu'à consolider les liens sino-tchadiens pour favoriser l'épanouissement des cultures des deux pays à travers le monde, comme l'a souligné l'ambassadeur Wang Xining.