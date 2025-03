La Croix-Rouge du Tchad mobilise contre la violence de genre lors d'une conférence

Dans son discours, Madame Cécile Tomemte a souligné que la violence est un phénomène quotidien affectant aussi bien les femmes que les hommes. Selon elle, la violence est quotidienne et il est crucial de savoir comment réagir ou s'adresser à son partenaire, car cela varie selon les ethnies, les coutumes et les traditions.



Elle a exhorté toutes les femmes de la CRT des différents arrondissements à jouer un rôle actif dans la sensibilisation contre la violence basée sur le genre, en tant que vecteurs de sensibilisation mais aussi en tant que volontaires dans leurs communautés, et comme agents de changement des mentalités et des comportements vis-à-vis de la violence.



Madame Tomemte a également souligné l'importance de transformer l'information et le message dans nos milieux de vie, nos communautés et notre environnement. Elle a rappelé que la CRT, avec ses partenaires et la société nationale, s'efforce d'accompagner le gouvernement tchadien dans la mise en œuvre de sa vision, sa planification et ses activités, bien que les questions d'éducation n'aient pas encore produit les résultats escomptés.



Elle a conclu en rappelant que, bien que nous disposions de lois, d'ordonnances et de dispositifs, nous avons également des devoirs à accomplir.