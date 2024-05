La Délégation du Tchad participe à la 57e session de la Commission Population et Développement à New York

Cette session, qui coïncide avec le 30e anniversaire de la Conférence Internationale sur la Population et Développement tenue en 1994 au Caire, a eu pour objectif principal d'évaluer la mise en œuvre du programme d'action de la Conférence et d'examiner sa contribution au suivi et à l'examen de l'Agenda 2030 pour le développement durable.



La participation du Tchad à cette session de la Commission Population et Développement démontre l'engagement fort du pays pour le développement durable et la réalisation des objectifs de l'Agenda 2030. En effet, ces objectifs, adoptés par tous les États membres des Nations Unies en 2015, visent à promouvoir la prospérité, la justice sociale et la protection de l'environnement pour tous.



Le Tchad, comme beaucoup d'autres pays en développement, fait face à de nombreux défis dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030. Parmi ces défis figurent notamment la pauvreté, la malnutrition, l'accès limité à l'éducation et aux soins de santé, et les effets du changement climatique.



Cependant, le pays dispose également de nombreuses opportunités pour relever ces défis, notamment une population jeune et dynamique, des ressources naturelles abondantes et un engagement croissant des autorités en faveur du développement durable.



Au cours de la session, la Délégation du Tchad a partagé ses expériences et ses meilleures pratiques en matière de mise en œuvre du programme d'action de la Conférence Internationale sur la Population et Développement et de l'Agenda 2030. Le Tchad a également plaidé pour une mobilisation accrue des ressources internationales en faveur des pays en développement, afin de leur permettre de réaliser les objectifs de développement durable.



La participation du Tchad à la 57e session de la Commission Population et Développement a été une occasion importante pour le pays de réaffirmer son engagement pour le développement durable et de contribuer à l'examen et au suivi de l'Agenda 2030. La mise en œuvre réussie de cet agenda est essentielle pour assurer un avenir meilleur aux générations présentes et futures au Tchad et dans le monde entier.