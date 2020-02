La Directrice générale de l’UNESCO condamne le meurtre du journaliste Abduwali Ali Hassan en Somalie

La Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a appelé les autorités somaliennes à s’assurer que les professionnels des médias soient mieux protégés après la mort violente du journaliste indépendant Abduwali Ali Hassan, le 16 février, dans la localité d’Afgoye, non loin de la capitale, Mogadiscio.

« Je condamne le meurtre d’Abduwali Ali Hassan », a-t-elle déclaré. « Les attaques contre la presse suscitent un climat de peur qui porte atteinte à la liberté de la presse et, au bout du compte, affaiblit la démocratie. Il est de la plus haute importance, par conséquent, que les autorités élucident ce crime et qu’elles ne ménagent aucun effort pour améliorer la sûreté des journalistes ».

Abduwali Ali Hassan effectuait des reportages pour la station Kulmiye Radio de Mogadiscio ainsi que pour la chaîne somalienne Universal TV basée à Londres. Il a été pris pour cible par des hommes non identifiés et est décédé lors de son transfert à l’hôpital.

L'UNESCO promeut la sécurité des journalistes au travers de mesures de sensibilisation mondiale, d'un renforcement des capacités, ainsi que par la mise en œuvre du Plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité.