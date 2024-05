La FMM salue l'implication des communautés du Lac Tchad dans l'opération Lake Sanity II

Les populations locales ont démontré leur soutien indéfectible aux opérations en fournissant des informations précieuses aux troupes et en signalant les activités suspectes des terroristes. Un exemple remarquable s'est produit le 7 avril 2024, lorsqu'un pêcheur de Gourkuma, au Cameroun, a riposté courageusement à une attaque de Boko Haram, neutralisant un terroriste et saisissant une mitrailleuse.



De plus, la vigilance des communautés a permis de découvrir des caches d'armes et de munitions. Le 19 avril, des membres de la communauté Baga ont signalé la présence de 323 cartouches de 7,62 mm dissimulées dans une fosse septique. Plus récemment, le 4 mai, des pêcheurs de Kwatan Aikawa ont trouvé des fusils AK-47, des munitions et une grenade à main, qu'ils ont ensuite remis aux troupes de la FMM.



Ces actions courageuses des communautés locales ont permis d'isoler les terroristes et de soutenir les efforts de la FMM pour neutraliser la menace terroriste dans la région. Le général Ali a réitéré l'importance de la collaboration entre la FMM et les communautés locales pour assurer la sécurité et la stabilité de la région du lac Tchad.



La FMM encourage vivement les communautés à poursuivre leur collaboration en signalant toute activité suspecte et en fournissant des informations aux forces de sécurité. Ensemble, nous pouvons vaincre le terrorisme et construire un avenir paisible pour la région du lac Tchad.