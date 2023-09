La Fédération Tchadienne de mini-football lance ses activités

Lors de son discours de bienvenue, le Premier Vice-Président de la FTMF, Nadjilem Reouteloum, a déclaré : "Une nouvelle ère s'ouvre dans le sport tchadien, et nous sommes enthousiastes à l'idée de cette dynamique avec une équipe très active sur le terrain."



Sami Bouzid, Secrétaire Général de la Confédération Africaine de Mini-Football, a ajouté : "Le mini-football vient ajouter de la valeur au sport tchadien, connu pour son talent dans le monde. Désormais, le Tchad sera représenté dans le World Mini-Football qui sera organisé prochainement. Nous demandons la sérénité de tous pour participer à ce sport porteur de bonheur."



En conclusion de la cérémonie, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des sports, Pasalet Lazaki, a exhorté les membres élus du bureau exécutif à faire preuve de détermination et à faire progresser ce secteur naissant au sein de la grande communauté du football.