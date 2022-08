La Fête du Trône : le Roi Mohammed VI adresse un discours à la nation

Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, a adressé, samedi, un Discours à la Nation à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres. Cette Glorieuse Fête du Trône est toujours célébrée dans un esprit de renouvellement du Pacte d’allégeance mutuel qui unit le Trône et le peuple.



Plusieurs sujets ont été abordés à travers lesquels le Souverain a appelé à consolider la stabilité sociale, améliorer la condition de la femme et de la famille et renforcer les capacités de l’économie nationale, en faisant aussi référence aux relations tumultueuses avec le voisin algérien, assurant son attachement à une concorde entre les deux peuples.



L’ambition du Souverain est de poursuivre l’édification d’un Maroc avancé et fort de sa dignité. Aussi est-il indispensable que tous les Marocains, hommes et femmes, prennent une part active à la dynamique de développement en insistant une fois encore sur la nécessité que la femme marocaine apporte son plein concours dans tous les domaines.



De fait, depuis l’accession de Sa Majesté Le Roi au Trône, Il a veillé à la promotion de la condition de la femme, en lui offrant toutes les possibilités d’épanouissement et en lui accordant la place qui lui revient de droit. Parmi les réformes majeures engagées sous l’impulsion du Souverain, figurent la promulgation du Code de la Famille et l’adoption de la Constitution de 2011 qui consacre l’égalité homme-femme en droits et en obligations et, par conséquent, érige le principe de parité en objectif que l’Etat doit chercher à atteindre.



Le Discours précise également que l’esprit de la réforme ne consiste pas à octroyer à la femme des privilèges gracieux, mais, bien plus précisément à lui assurer la pleine jouissance des droits légitimes que lui confère la Loi. Dans le Maroc d’aujourd’hui, il n’est en effet plus possible qu’elle en soit privée. A cet égard, Sa Majesté Le Roi Mohammed VI a appelé à l’opérationnalisation des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et de la femme en demandant que soient mis à jour les dispositifs et les législations nationales dédiés à la promotion de ces droits. En effet, l’expérience a mis en évidence certains obstacles qui empêchent de parfaire la réforme initiée par le Code de la Famille pour atteindre les objectifs escomptés.



En outre, le Discours a abordé les effets néfastes de la crise de la Covid-19 qui ont impacté tous les secteurs économiques et sociaux, tout en rappelant l’effort national et la gestion consistante du moment pandémique, notamment, la réussite de la campagne de vaccination et le soutien matériel direct aux familles nécessiteuses.



Le Souverain a abordé aussi le chantier de la protection sociale et l’opérationnalisation du registre social unifié, qui sera considéré comme le principal mécanisme pour l’octroi d’un soutien efficace, tout en soulignant les efforts concertés pour impulser l’économie nationale. Dans le même contexte, Sa Majesté Le Roi a entrepris la mise en œuvre du grand projet de généralisation de la protection sociale et de mise à niveau du système de santé avec un lancement de plusieurs projets qui visent à atteindre la souveraineté sanitaire et à assurer la sécurité et la sûreté des citoyens.



D’autre part, SM Le Roi Mohammed VI a souligné la profondeur de l’État marocain en tendant la main de la fraternité à l’Algérie voisine, en multipliant les propositions pour œuvrer avec la présidence algérienne, en vue de la normalisation des relations entre les deux peuples frères, unis par l’Histoire, les attaches humaines et la communauté de destin.