La Fondation BGFIBank offre un nouveau Centre de documentation et d’information (CDI) aux élèves du Lycée National Léon MBA à Libreville

Après 7 mois de travaux conséquents, le nouveau centre de documentation et d'information (CDI) du Lycée National Léon MBA a enfin ouvert ses portes avec un nouveau visage. La cérémonie d'inauguration qui s'est déroulée ce mercredi 27 novembre 2019, a enregistré la présence du Ministre de l'Education Nationale, chargé de la Formation Civique, Monsieur Michel MENGA M'ESSONE, sur invitation du Directeur Général de BGFIBank Gabon, Monsieur Loukoumanou WAIDI. Une centaine d'invités triés sur le volet, parmi lesquels le Secrétaire Général du Ministère de l'Education Nationale et son Adjoint, le Directeur de Cabinet du Ministre, l'Inspecteur Général des services et la Directrice de l'Académie provinciale ont également pris part à cette cérémonie.

Entièrement financé par la Fondation BGFIBank (https://www.Fondation-BGFIBank.com/) à hauteur de près de 80 millions de francs CFA, le nouveau CDI du Lycée National Léon MBA s'affiche désormais comme un centre moderne qui répond aux normes de base d’un espace de culture intégrée dans son environnement urbain. Des espaces totalement réaménagés sur deux niveaux, une surface agrandie, conviviale et lumineuse, un nouveau mobilier, etc. Tout a été pensé pour rendre cet espace de partage du savoir plus accessibles aux 3000 élèves que compte le Lycée aujourd'hui.

Grâce à une réflexion menée en amont avec les architectes et le proviseur du Lycée et la bibliothécaire, un espace situé à l'étage accueille dorénavant une salle de lecture, ainsi que les personnes désirant travailler en groupe pour un meilleur confort des usagers quelle que soit leur activité. Une signalétique interne a été installée afin de mieux guider les élèves dans le bâtiment. Un espace spécialement dédié à l’informatique et entièrement repensé met à disposition une trentaine d'ordinateurs.

"Permettre l'accès à la connaissance est pour le Groupe BGFIBank une action citoyenne qui vise à l'autonomie et au bien être des individus. Il était donc primordial pour nous de tout mettre en œuvre pour favoriser la fréquentation de cet espace et offrir aux 3000 jeunes élèves du Lycée un cadre d'apprentissage de qualité, afin d'encourager leur créativité à construire un imaginaire et des savoirs au delà de leur quotidien." a souligné le Directeur Général de BGFIBank Gabon, Monsieur Loukoumanou WAIDI, lors de son allocution.

Cette cérémonie a également été l’occasion pour la Fondation BGFIBank d'équiper la bibliothèque de quelques exemplaires du livre "L'histoire du Gabon racontée à nos enfants", conçu et édité par la Fondation en partenariat avec les Editions du Jaguar en 2014.

La cérémonie d'inauguration s'est achevée autour d'un cocktail déjeunatoire offert à l'ensemble des invités.

A Propos de la Fondation BGFIBank :

Indépendante et privée, la Fondation BGFIBank (https://www.Fondation-BGFIBank.com/) inscrit son action dans la continuité de l’engagement sociétal du Groupe BGFIBank. Créée en 2013, la Fondation accompagne le groupe dans son rôle d’acteur à part entière du développement social dans l’ensemble de ses 10 pays d’implantation en Afrique : Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar, République Démocratique du Congo, Sao Tome & Principe et Sénégal. Elle intervient dans les domaines de l'éducation et de la formation et a pour mission de favoriser l’accès à une éducation de qualité dans des conditions sereines, la transmission des connaissances et l’égalité des chances pour tous, en développant des projets ayant un impact fort et durable sur les populations bénéficiaires. La Fondation BGFIBank encourage la créativité et l’innovation, y compris l’esprit d’entreprise, à tous les niveaux.

