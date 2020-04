La Fondation Merck en partenariat avec La Première Dame du Ghana soutient les travailleurs occasionnels et quotidiens touchés par le confinement due au coronavirus

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com), la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne ensemble avec S.E. REBECCA AKUFO-ADDO, La Première Dame du Ghana et sa Fondation ont présenté des cartons d’articles de secours à plus de 1000 personnes handicapées, aux personnes vivant avec le VIH / SIDA et aux travailleurs occasionnels et quotidiens, en particulier aux femmes […]

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com), la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne ensemb...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...