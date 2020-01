La Fondation Merck et La Première Dame du Ghana ont annoncé les gagnants des Prix de la Mode « Merck Plus Qu’une Mère » pour briser la stigmatisation liée à l'infertilité

La Fondation Merck (https://www.Merck-Foundation.com), la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne, a annoncé les gagnants des Prix de la Mode « Merck Plus Qu’une Mère » en partenariat avec S.E. REBECCA AKUFO-ADDO, La Première Dame du Ghana et Ambassadrice de « Merck Plus Qu'une Mère ». Les gagnants qui sont étudiants aux ‘Ghana Fashion Academies’ ont eu l'occasion d'exposer leurs créations lors du défilé de mode organisé lors de la 6e édition de « Merck Africa Asia Luminary », à laquelle ont assisté Les Premières Dames Africaines et les Ministres de la Santé, du Genre, de l'Information, de l'Education et Science de plus de 25 Pays Africains.

Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation and President, Merck More Than a Mother, a souligné : « Nous avons lancé les Prix de la Mode « Merck Plus Qu’une Mère » dans toute l'Afrique dans le but de transmettre des messages forts et influents pour autonomiser les femmes infertiles et dire « Non à la stigmatisation liée à l'infertilité » à travers leurs créations dans l'espoir de créer une tendance de la mode significative pour éduquer leurs communautés sur le fait que « la fertilité est une responsabilité partagée ». Ce prix de la mode fait partie de la campagne de sensibilisation communautaire « Merck Plus Qu’une Mère ». Et nous sommes heureux aujourd'hui de reconnaître les gagnants des Prix de la Mode Ghana et nous nous réjouissons de célébrer le reste des gagnants à travers l'Afrique ».

Les prix ont attiré de nombreuses candidatures, parmi lesquelles 6 meilleures créations ont été choisies par le comité « Merck Plus Qu’une Mère » ainsi que par le Bureau de la Première Dame du Ghana.

S.E. MADAME REBECCA AKUFO-ADDO, La Première Dame du Ghana et Ambassadrice de « Merck Plus Qu’une Mère » a déclaré : « C'était très agréable de voir les créations préparées par nos futurs créateurs de mode. La créativité dont ils ont fait preuve à travers leurs créations était applaudissable. Le message est ressorti clairement de leur travail. »

Les gagnants des Prix de la Mode « Merck Plus Qu’une Mère » du Ghana sont :

M. ERIC GRUNDBERRY AIDOO

Mme. KEZIAH ANSAH-MENSAH

Mme. AUGUSTINA ANNAN

M. BOYE DOE DAVID KUSI

Mme. SOLACE SAKAH

M. JACOB ADJETEY

Les gagnants ont reçu 500 $ Dollars Américaines chacun pour exécuter et présenter leurs créations. Les gagnants ont été chaleureusement accueillies par Les Premières Dames Africaines et Ambassadrices de « Merck Plus Qu’une Mère », qui leur ont remis les prix elles-mêmes lors de la cérémonie.

« Aucun créateur de mode n'a jamais dit ou ne dirait jamais qu'il ou elle voulait rendre les choses difficiles pour les femmes. L'industrie de la mode a déjà suffisamment de flocons pour être superficielle. Les créateurs de mode devraient être le conteur de leur communauté, ils devraient être la voix des sans-voix. Par conséquent, ces prix sont nos efforts pour changer la perception et créer une tendance de mode significative visant à briser le silence et à éduquer nos communautés que les femmes sont plus que des mères et que les hommes sont plus que de simples pères », a ajouté le Dr. Rasha Kelej.

À propos de la campagne « Merck More than a Mother » :

« Merck Plus Qu’une Mère » est un mouvement fort qui vise à autonomiser les femmes infertiles à travers l'accès à l'information, l'éducation et le changement de mentalité. Cette importante campagne aide les gouvernements à définir des politiques visant à améliorer l'accès à des soins de fertilité réglementés, sûrs et efficaces. Il définit les interventions visant à briser la stigmatisation autour des femmes infertiles et sensibilise sur la prévention de l'infertilité, la prise en charge et sur l'infertilité masculine. En partenariat avec les Premières Dames Africaines, les Ministères de la Santé, de l'Information, de l'Education et du Genre, Universitaire, des décideurs politiques, des Sociétés Internationales de Fertilité, des médias et de l'art, l'initiative offre également une formation aux spécialistes de la fertilité et aux embryologistes pour renforcer et améliorer les capacités de soins de fertilité en Afrique et dans les pays en voie de développement.

Avec « Merck Plus Qu’une Mère » , nous avons initié un changement culturel pour dé-stigmatiser l'infertilité à tous les niveaux : En améliorant la sensibilisation, en formant des experts locaux dans les domaines des soins de fertilité et des médias, en renforçant le plaidoyer en collaboration avec les Premières Dames Africaines et femmes leaders et en soutenant les femmes sans enfants dans la création de leur propre petite entreprise. Il s'agit de donner à chaque femme le respect et l'aide qu'elle mérite pour vivre une vie épanouissante, avec ou sans enfant.

Les Ambassadrices de « Merck Plus Qu’une Mère » sont :

S.E. NEO JANE MASISI, La Première Dame du Botswana S.E. FATOUMATTA BAH-BARROW, La Première Dame de La Gambie S.E. ISAURA FERRO NYUSI, La Première Dame du Mozambique S.E DENISE NKURUNZIZA, La Première Dame du Burundi S.E. CONDÉ DJENE, La Première Dame de Guinée Conakry S.E. MONICA GEINGOS, La Première Dame de Namibie S.E. BRIGITTE TOUADERA, La Première Dame de la République Centrafricaine S.E. CLAR WEAH, La Première Dame du Libéria S.E. AÏSSATA ISSOUFOU MAHAMADO, La Première Dame du Niger S.E. HINDA DEBY ITNO, La Première Dame du Tchad S.E. PROFESSOR GERTRUDE MUTHARIKA, La Première Dame du Malawi S.E FATIMA MAADA, La Première Dame de Sierra Leone S.E. ANTOINETTE SASSOU-NGUESSO, La Première Dame du Congo Brazzaville S.E. DR. MAESAIAH THABANE, La Première Dame du Lesotho S.E. AUXILLIA MNANGAGW, La Première Dame du Zimbabwe S.E. REBECCA AKUFO-ADDO, La Première Dame du Ghana S.E. KE-TA AMINATA MAIGA, La Première Dame du Mali S.E. ESTHER LUNGU, La Première Dame de Zambie

La Fondation Merck a fourni à plus de 140 candidats une formation clinique et pratique de trois mois à six mois pour les spécialistes de la fertilité et les embryologistes dans plus de 35 pays d'Afrique et d'Asie tels que : Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Tchad, RCA, Côte d'Ivoire, RDC, Congo Brazzaville, Éthiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Malaisie, Libéria, Mali, Myanmar, Namibie, Népal, Nigeria, Niger, Philippines, Russie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Sri Lanka, Gambie, Togo, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

La Fondation Merck entre dans l'histoire de nombreux pays africains où elle n'a jamais eu de spécialistes de la fertilité ou de cliniques spécialisées en fertilité avant l'intervention de « Merck Plus Qu'une Mère », pour former les premiers spécialistes de la fertilité tels que ; en Sierra Leone, au Libéria, en Gambie, au Niger, au Tchad, en Guinée, en Éthiopie et en Ouganda.

La Fondation Merck a lancé de nouvelles initiatives novatrices pour sensibiliser les communautés locales sur la prévention de l'infertilité, l'infertilité masculine dans le but de briser la stigmatisation liée à l'infertilité et d'habiliter les femmes infertiles dans le cadre de la CAMPAGNE DE SENSIBILISATION COMMUNITAIRE « Merck Plus Qu'une Mère », tels que;

• Merck Plus Qu'une Mère Prix de Reconnaissance des Médias et Formation des Médias sur la Santé

• Merck Plus Qu'une Mère Prix de la Mode

• Merck Plus Qu'une Mère Prix du Film

• Des chansons locales avec des artistes locaux pour aborder la perception culturelle de l'infertilité et la façon de la changer

• Livre d'histoires pour enfants, adapté pour chaque pays

À propos de la Fondation Merck :

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com), créée en 2017, est la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne. Elle vise à améliorer la santé et le bien-être des personnes et de faire progresser leur vie grâce à la science et la technologie. Nos efforts sont principalement centrés sur l'amélioration de l'accès aux solutions de soins de santé innovants dans les communautés mal desservies, le renforcement des capacités de recherche scientifique et de santé et l'autonomisation des personnes dans les STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), en mettent l’accent sur les femmes et la jeunesse. Tous les communiqués de presse de la Fondation Merck sont diffusés par courrier électronique dès qu'ils deviennent disponibles sur le site Internet de la Fondation Merck. Veuillez aller sur www.Merck-Foundation.com pour en savoir plus et/ou pour vous inscrire en ligne : Merck Foundation (https://www.Merck-Foundation.com), Facebook (https://bit.ly/347DsTd), Twitter (https://bit.ly/2REHwaK), Instagram (https://bit.ly/2t3E0fX), YouTube (https://bit.ly/2E05GVg) and Flicker (https://bit.ly/2RJjWtH).

À propos de Merck :

Merck (www.MerckGroup.com) est une entreprise de premier plan dans les secteurs des sciences et des technologies, des soins des santé, des sciences de la vie et des matériaux de performance. Environ 53 000 employés travaillent davantage à développer les technologies qui rehaussent et améliorent la vie – à partir des thérapies biopharmaceutiques pour traiter le cancer ou la sclérose en plaques, des systèmes de pointe pour la recherche scientifique et de la production, des cristaux liquides pour les smartphones et téléviseurs LCD. En 2017, Merck a réalisé un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros dans 66 pays.

L’entreprise Merck, qui a été fondée en 1668, est la plus ancienne société pharmaceutique et chimique au monde. La famille fondatrice demeure le propriétaire majoritaire du groupe de sociétés cotées en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck. Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où la société opère sous l’appellation EMD Serono, MilliporeSigma.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/merck-founda...