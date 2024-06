La France Contribue 4 Millions d'Euros pour Soutenir les Réfugiés Soudanais au Tchad

Depuis le début du conflit au Soudan en avril 2023, plus de 600 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont été contraintes de fuir leur foyer et de chercher refuge au Tchad. Ces afflux massifs de réfugiés a mis à rude épreuve les ressources déjà limitées des communautés d'accueil et des organisations humanitaires.



La contribution de 4 millions d'euros de la France permettra au HCR de fournir une aide d'urgence: Cela inclut la distribution de nourriture, d'eau, d'abris et de soins médicaux aux réfugiés.



Le HCR renforcera ses efforts pour assurer la sécurité et la protection des réfugiés, en particulier des femmes et des enfants. Le HCR travaillera avec les autorités locales et les organisations humanitaires pour aider les communautés tchadiennes à faire face à l'impact de l'afflux de réfugiés.



Malgré cette contribution généreuse, la situation des réfugiés soudanais au Tchad reste fragile. Les fonds disponibles restent insuffisants pour répondre à tous les besoins urgents. Le HCR appelle à la communauté internationale à intensifier son soutien pour faire face à cette crise humanitaire majeure.



"Nous sommes reconnaissants envers la France pour cette contribution essentielle, qui nous permettra de continuer à apporter une aide vitale aux réfugiés soudanais", a déclaré Laura Lo Castro, Représentante du HCR au Tchad.



"La France continuera à soutenir la réponse humanitaire à la crise des réfugiés", a réaffirmé l'Ambassadeur de France au Tchad, Éric Gérard.