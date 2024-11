La France dénonce le veto russe et appelle à la paix au Soudan

Condamnation du veto russe



Jean-Noël Barrot a vivement condamné l'attitude de la Russie, qui a opposé son veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU visant à mettre fin aux hostilités et à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Selon le ministre français, cette décision est une véritable trahison envers le peuple soudanais et ses voisins.



"Je condamne l’attitude coupable de la Russie qui a opposé son veto à une résolution en soutien au Soudan. La Russie a abandonné les Soudanais et leurs voisins", a-t-il condamné.









Un appel à la négociation



Le chef de la diplomatie française a appelé les belligérants à cesser immédiatement les combats et à reprendre le chemin de la négociation. Il a également exhorté les puissances étrangères impliquées dans le conflit à cesser de soutenir les parties au conflit et à œuvrer en faveur d'une solution politique négociée.





Les enjeux de la crise soudanaise



La crise au Soudan a des répercussions importantes au-delà des frontières du pays. Elle a des conséquences humanitaires désastreuses, mais aussi des implications sécuritaires et politiques pour toute la région. Il est donc urgent de trouver une solution durable à ce conflit.







La déclaration de Jean-Noël Barrot souligne l'urgence de la situation au Soudan et l'importance de la mobilisation de la communauté internationale. La France, en appelant à la cessation des hostilités et en condamnant l'attitude de la Russie, affirme son engagement en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique.