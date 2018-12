La France et le Tchad veulent "reprendre leur influence sur la RCA", selon l’UDP

Le président de l’Union des démocrates pour le développement et le Progrès (UDP), Max Kemkoye, a animé ce vendredi 21 décembre 2018, une conférence de presse relative à la visite du président français au Tchad. Il a relevé que la visite du président français s’inscrit dans le cadre du renouvellement du soutien à un régime totalitaire en place depuis 28 ans, et surtout vise à contrecarrer l’influence de la Russie en RCA.



Le président de l’UDP, Max Kemkoye affirme que depuis l’arrivée des russes en RCA, cela inquiète. Cette inquiétude a contribué à modifier l’axe diplomatique Paris-N’Djamena-RCA, autant dans sa forme que dans son contenu. Selon lui, Bangui ne prend plus des sages conseils auprès du "grand frère", allant même jusqu'à boycotter un sommet pour n’envoyer qu’un représentant.



Il affirme que c’est la fin de l’époque des bons offices de N’Djamena qui a eu à assurer la sécurité présidentielle, financer le salaire des fonctionnaires centrafricains, voire abriter une assise parlementaire.



Le président de l’UDP indique que cette influence du Tchad sur la RCA servait allègrement Paris. « C’est ainsi que dans cet imbroglio militaro-diplomatique et politique créé par la présence des russes en Centrafrique et la tentative diplomatique russe du règlement du conflit centrafricain en dépit de l’initiative de l’Union Africaine, la France a tout fait et obtenu le quitus pour livrer à la RCA 1400 armes d’assaut et trois véhicules amphibies pour tenter de se racheter et d’avoir la bonne grâce », analyse le président de l’UDP, Max Kemkoye.