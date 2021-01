La France remet des blindés à l’armée tchadienne

La France à travers l’opération Barkhane a livré 9 ERC-90 (véhicules blindés légers) à l’armée nationale tchadienne. Ils ont été remis ce samedi au cours d’une cérémonie officielle, en présence du ministre des Armées, de l’ambassadeur de France au Tchad et du général Perrin, commandant des éléments français au Gabon (EFG).



Selon l’ambassade de France au Tchad, les engins ont été fournis avec les pièces de rechanges nécessaires à leur entretien, y compris des moteurs supplémentaires, ainsi que des munitions.



20 militaires tchadiens se forment actuellement au poste de chef d’engin avec le détachement d’instruction opérationnelle blindés des EFG. En avril, ils étudieront la conduite des feux et la tactique au combat.



Au total, un vivier de 12 équipages sera en mesure d’utiliser les ERC-90 et permettra à l’armée nationale tchadienne de disposer d’une capacité blindée significative, opérationnelle et réactive.



« Rustiques, performants et fiables, ces ERC-90 ont fait leur preuve et sauront parfaitement répondre aux besoins opérationnels de l’armée tchadienne dans ses contributions à la lutte contre le terrorisme et aux opérations de maintien de la paix », explique l’ambassade de France au Tchad.