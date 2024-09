La France renforce les liens avec le Tchad tout en améliorant les conditions d'éducation des enfants d'Abéché

L'inspecteur départemental de l'éducation nationale, Ouara Hassan Saleh Djamé, a réceptionné les clés d'un bâtiment de salles de classe reconstruit pour l'école primaire Ben Tamim, situé au quartier Hilé Tama dans le 1er arrondissement d'Abéché.



La reconstruction a été réalisée grâce à l'initiative de l'association des parents d'élèves, de la maison des métiers, et du Centre de recherche pour le développement local (CRADEL), avec le financement de la force armée française au Sahel.



Au nom des élèves, Ahmat Cherif a exprimé sa gratitude envers les forces armées françaises, soulignant que cette réfection permettra aux enfants d'étudier dans de meilleures conditions.



Le commandant des forces françaises a indiqué que ce projet s’inscrit dans le cadre de la coopération entre la France et le Tchad, mentionnant également d'autres réalisations dans les domaines de l'éducation, de la santé, et des constructions de forages d'eau.



L'inspecteur Djamé, au nom des autorités locales, a remercié les forces armées françaises pour leur soutien continu dans le secteur éducatif, saluant l'initiative et les relations étroites entre les deux pays.

La cérémonie s'est achevée par la coupure du ruban et la remise de fournitures scolaires aux élèves.

Cette initiative renforce les liens entre la France et le Tchad tout en améliorant les conditions d'éducation des enfants d'Abéché.