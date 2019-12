La Guinée équatoriale accorde une extension à ExxonMobil sur ses blocs offshores

Le ministère des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale a accordé à ExxonMobil une prolongation de six mois pour les blocs offshore EG-06 et EG-11. Situées à côté des anciens blocs pétroliers B et EG-11, les licences sont considérées comme des superficies très prometteuses. ExxonMobil a découvert du pétrole dans le puits Avestruz-1 dans […]

