La Guinée équatoriale présente sa stratégie d'investissement pour l’Asie avant le Forum mondial de l'énergie du Conseil de l'Atlantique

Avant le Forum mondial de l'énergie du Conseil de l'Atlantique à Abu Dhabi, le ministre des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale, S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima a décrit la stratégie pour les investissements venant d’Asie à la suite de discussions de haut niveau fructueuses avec la société d'État pétrolière et gazière Petro Vietnam et d'autres sociétés asiatiques basées aux Émirats arabes unis.

Lors de la réunion, le ministre Obiang Lima a déclaré que les investissements dans l'énergie en Guinée équatoriale ne devaient pas être centrés uniquement sur ceux provenant de Chine. Il s'est engagé à visiter le pays d'Asie du Sud-Est ainsi que d'autres pays voisins dans le cadre de la campagne d'investissement actuelle.

« La Guinée équatoriale a noué des relations fructueuses avec plusieurs pays asiatiques. Notre approche est celle de la diversification avec nos partenaires d'investissement. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les entreprises privées et publiques intéressées en Guinée équatoriale. L'Afrique et l'Asie ont beaucoup à apprendre l'une de l'autre en ce qui concerne le développement du secteur du pétrole et du gaz et de l'énergie », a déclaré le ministre. « La Guinée équatoriale est particulièrement inspirée par la réussite de Singapour et voit beaucoup de potentiel pour se positionner en tant que centre de commerce, de fabrication et d'investissement en Afrique de l'Ouest et du Centre de la même manière que Singapour s'est positionnée en Asie. »

Avec une présence existante en Malaisie grâce à son initiative de formation pétrolière par laquelle des centaines d'étudiants reçoivent une éducation sectorielle à Kuala Lumpur, le ministre Obiang Lima a déclaré qu'il envisageait diverses initiatives qui diversifieront l'économie avec l'aide des communautés locales. À cet égard, il a noté que la relation existante a déjà connu des relations commerciales fructueuses avec des sociétés privées telles que Weststar Aviation - une compagnie aérienne basée en Malaisie - qui a établi des opérations en Guinée équatoriale depuis qu’elle a repris les activités de Canadian Helicopters.

En construisant un secteur des services robuste sur le continent africain et en faisant du pays de l'Afrique centrale un centre régional pour le développement du gaz, la Guinée équatoriale a entrepris de cibler et d'établir des relations avec Singapour en particulier, ce qui est une vision continue depuis la dernière visite du ministre au pays en novembre dernier, où l'industrie pétrolière a une longue relation historique avec la fabrication de plusieurs FPSO qui travaillent déjà en Guinée équatoriale.

