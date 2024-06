La Guinée équatoriale renforce sa coopération militaire avec la Russie : signature d'un accord de formation militaire

L'accord vise à améliorer les compétences et le savoir-faire des soldats équato-guinéens à travers des formations dispensées par des instructeurs russes expérimentés.



La coopération militaire avec la Russie s'inscrit dans une dynamique de modernisation de l'armée équato-guinéenne, en s'appuyant sur l'expertise et les technologies russes.



Cet accord de formation militaire s'inscrit dans le cadre d'un renforcement global de la coopération entre la Guinée équatoriale et la Russie, couvrant des domaines tels que la défense, la sécurité, l'économie et la technologie.



En marge de la signature de l'accord de formation militaire, le vice-président Obiang Nguema a également salué l'octroi par la Russie de 200 bourses d'études pour l'année scolaire en cours aux étudiants équato-guinéens. Ces bourses d'études contribueront à la formation des élites équato-guinéennes dans divers domaines d'expertise.



La signature de cet accord de formation militaire et l'octroi de bourses d'études illustrent la volonté des deux pays d'intensifier leur coopération dans le domaine de l'éducation et de la défense. Ce partenariat en pleine expansion vise à promouvoir la stabilité régionale, le développement des capacités nationales et le renforcement des liens d'amitié entre la Guinée équatoriale et la Russie.