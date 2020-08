La Plateforme des Développeurs- Sandbox- du Groupe Bancaire Panafricain Ecobank désormais accessible

A la suite d’une phase pilote conduite avec succès en collaboration aves des Fintech sélectionnées, la Plateforme bancaire Panafricaine -Sandbox- du Groupe Ecobank (www.Ecobank.com) est désormais mise en service et accessible à la demande de la communauté des Fintech Africaines. Grâce à la Sandbox, les Fintech peuvent désormais avoir accès à l’Interface de Programmation Applicative (API) de Ecobank pour le développement de solutions innovantes.

La Sandbox est un succès pour le Groupe Ecobank dans la poursuite de sa Stratégie de Open Banking (Système Bancaire Ouvert), mais aussi un coup d’accélérateur aux partenariats développés avec les Fintech et les divers partenaires en Afrique.

Grâce à la Sandbox, la compétition annuelle Ecobank Fintech Challenge se positionne désormais comme une Plateforme de Développeurs et de Marché des Solutions Fintech, au-delà d’une simple compétition.

Le Directeur Exécutif de la Technologie et des Opérations du Groupe M. Eddy Ogbogu a souligné que : « En tant qu’une Banque Panafricaine, Ecobank est engagée à appuyer le développement de l’écosystème de la Fintech Panafricaine d’où la conception de cette plateforme Sandbox. Les Fintech et Start-up innovantes, ainsi que les développeurs de logiciels et les partenaires technologiques sont invités à tirer profit de cette plateforme pour faire de leurs rêves panafricains une réalité.»

Dans son intervention, la Conseillère Principale du Groupe sur la Fintech Djiba Diallo a indiqué que : « La plateforme Sandbox est conçue pour servir les besoins de l’écosystème. Nous avons eu des retours d’expérience très positifs de la phase pilote et obtenu de pertinentes recommandations qui nous ont permis de perfectionner la plateforme avant sa mise en service. La phase pilote a en effet permis à Ecobank et aux Fintech d’enrichir la Sandbox. Nous sommes très enthousiastes au regard des nouvelles opportunités qu’elle offrira à l’écosystème et aux clients.»

Selon Omosalewa "O" Adeyemi,Directrice Croissance et Partenariat chez Flutterwave : « Cette plateforme est vraiment innovante - nous avons été en mesure d’effectuer assez facilement des transactions de paiement via des cartes ou des solutions de porte-monnaies électroniques. La plateforme a également fourni des API qui permettent à un commerçant de s’identifier pour la création des terminaux de paiements ainsi que pour générer des codes de paiement QR uniques et dynamiques. Les commerçants peuvent également obtenir leurs relevés de compte pour un suivi global de leurs comptes. Nous sommes impatients d’intégrer ces services sur notre plateorme de paiement. »

Pour en savoir plus, les Fintech et Partenaires peuvent consulter le lien suivant : https://bit.ly/3gzeqT5.

Contact Média :

Christiane Bossom

Group Communication Manager

groupcorporatecomms @ecobank.com

Tél : +228 22 21 03 03

A propos d’Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’ ou ‘Le Groupe’) :

Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la société mère du Groupe Ecobank (www.Ecobank.com), le premier groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14.800 personnes au service de plus de 23 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays Africains. Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Ethiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires notamment les comptes bancaires et de dépôt, la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations du trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine. ETI est cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers à savoir London Stock Exchange à Londres, Nigerian Stock Exchange à Lagos, Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan. Pour de plus amples informations, prière de visiter www.Ecobank.com.