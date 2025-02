La RCA bénéficie du soutien du Maroc pour la réhabilitation de l'hôpital de Bangui

La République Centrafricaine marque un nouveau pas vers l'amélioration de son système de santé. En effet, la Représentante de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Centrafrique a eu des échanges fructueux avec l'Ambassadeur du Maroc, visant à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la santé.





Au cœur de ces discussions, la réhabilitation de l'Hôpital Universitaire de Bangui occupe une place centrale. Ce projet ambitieux, soutenu par le Maroc, permettra d'améliorer considérablement les conditions d'accueil des patients et de renforcer les capacités des équipes médicales.





Un hôpital universitaire au cœur de la stratégie sanitaire





L'Hôpital Universitaire de Bangui est un établissement de référence en Centrafrique. Sa modernisation s'inscrit dans une stratégie plus globale visant à renforcer le système de santé et à améliorer l'accès aux soins pour tous les Centrafricains. Grâce à ce partenariat, l'hôpital sera doté d'équipements médicaux modernes et pourra former de nouveaux professionnels de la santé.





Le Maroc, un partenaire de choix





Le Maroc, fort de son expérience dans le domaine de la santé, apporte son expertise et son soutien financier à la Centrafrique. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud et témoigne de la solidarité entre les pays africains.