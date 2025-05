La République Centrafricaine commémore la 10e journée des victimes des crises

Ce dimanche 11 mai 2025, un important événement commémoratif s'est tenu au croisement du 8e arrondissement de Bangui en mémoire des victimes des crises militaro-politiques qui ont secoué la République Centrafricaine (RCA). La cérémonie a rassemblé les plus hautes autorités du pays, ainsi que des personnalités étrangères résidant en RCA. Le Professeur Faustin Archange Touadéra a présidé cet événement solennel, entouré du Président de l'Assemblée Nationale, Simplice Mathieu Sarandji, du Premier Ministre Félix Moloua, des Présidents des Institutions de la République, des membres du Gouvernement et des Cabinets de la Présidence, de l'Assemblée nationale et de la Primature, des Chefs des Missions Diplomatiques et consulaires, ainsi que des représentants des victimes et de la population du 8e arrondissement.





Placée sous le thème significatif « Justice, Réparation = Paix et Réconciliation », la commémoration de cette journée a été marquée par la pose de la première pierre pour la construction d'un Monument dédié à la mémoire des victimes des crises survenues en RCA. Cette initiative importante émane du Ministère de l’Action humanitaire, de la Solidarité et de la Réconciliation nationale.





Dans son discours de bienvenue, la Maire du 8e Arrondissement a exprimé sa gratitude pour le choix de sa circonscription pour accueillir ce monument symbolique. Le Représentant des victimes, prenant la parole à son tour, a exprimé sa profonde reconnaissance envers le Chef de l’État pour avoir institué le 11 mai comme journée officielle de commémoration. Il a également souligné les efforts considérables déployés par le Président de la République pour favoriser le retour volontaire des réfugiés, notamment ceux ayant séjourné dans les camps de déplacés, et pour promouvoir une politique de réconciliation et de résilience nationale.





La Ministre de l’Action Humanitaire, Madame Lina Josiane Bemaka-Soui, a rappelé que cette journée répond aux aspirations profondes des victimes et s’inscrit dans une démarche durable de construction de la paix. Elle a mis en lumière les avancées majeures réalisées en matière de justice transitionnelle, notamment la mise en place de la Cour Pénale Spéciale (CPS) et de la Commission Vérité Justice Réparation Réparation et Réconciliation (CVJRR), dont la nomination des 11 délégués a été officialisée par le Décret n°25.083 du 21 mars 2025.





L’événement, culminant avec la pose symbolique de la première pierre du Monument dédié aux victimes par le Président de la République Faustin Archange Touadéra, revêt une quadruple signification : il est un acte de mémoire et d'hommage, un symbole de réconciliation, un engagement pour la prévention des futures crises et une affirmation de l'unité nationale.