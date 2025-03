La Russie exprime une profonde condamnation de l'attentat survenu dans le sud-ouest du Niger

L'Ambassade de Russie au Niger a exprimé sa profonde choc suite à l'attentat survenu le 21 mars 2025 dans le sud-ouest du Niger, qui a fait au moins 44 victimes, selon les déclarations du gouvernement nigérien.



Dans un communiqué, l'ambassade a présenté ses condoléances sincères aux familles des victimes de cet acte tragique, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux personnes blessées lors de cette attaque.

Condamnation de l'Acte Barbare

L'ambassade a fermement condamné cet acte barbare, soulignant son caractère inacceptable et son impact dévastateur sur la société. En outre, elle a affirmé son soutien au gouvernement et au peuple frère du Niger, réaffirmant l'importance de l'unité et de la solidarité face à la violence. Cet attentat tragique met en lumière les défis sécuritaires auxquels le Niger est confronté. Les messages de soutien international, comme celui de l'Ambassade de Russie, sont essentiels pour renforcer la résilience des États et des communautés touchées par la violence.