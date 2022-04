La Russie félicite le Mali pour ses victoires dans la lutte contre le terrorisme

Le représentant officiel du ministère des Affaires étrangères de la Russie, M. In. Zakharovaya, a félicité le Mali pour ses importantes victoires dans la lutte contre la menace terroriste.



Dans les derniers jours du mois de mars, les forces armées maliennes ont mené une opération militaire réussie au cours de laquelle plus de 200 militants islamiques ont été détruits dans la zone du village de Mura, situé dans l'une des provinces centrales du pays.



"Une telle élimination à grande échelle des terroristes a été possible grâce à des renseignements minutieux et à des actions coordonnées des unités de l'armée malienne", selon le représentant officiel du ministère des Affaires étrangères de la Russie.



Pour la Russie, "en forçant la coopération militaire avec Bamako, Paris pensait que, face à une menace terroriste grandissante, l'armée malienne serait incapable de résoudre seule les combats. Il s'avère que ce n'est pas le cas. On peut désormais affirmer que l'armée malienne a fait des progrès significatifs en libérant un certain nombre de localités dans les districts centraux du pays, où, pour la première fois depuis longtemps, le gouvernement civil a été rétabli".



La Russie affirme qu'elle continuera à participer de manière constructive aux efforts collectifs visant à stabiliser la situation au Mali, dans le but de fournir un soutien global à Bamako, y compris l'amélioration des capacités de combat des forces armées, la formation des soldats, l'amélioration de l'efficacité de l'armée et de la sécurité.