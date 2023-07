La Russie se dit prête à aider l'Afrique à introduire les technologies les plus avancées

La Russie est prête à aider les pays africains à introduire les technologies les plus avancées dans l'agriculture, a indiqué le président russe Vladimir Poutine, s'exprimant lors d'une session plénière du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique.



"Hier, nous avons parlé de cela avec nos collègues lors d'une réunion bilatérale. Et mes collègues africains me l'ont dit. Ils ont dit: "nous avons la capacité de produire de la nourriture. Nous avons besoin de la technologie, du soutien approprié". Pour sa part, la Russie est prête à partager avec les pays africains l'expertise dans le domaine de la production agricole, à aider à l'introduction des technologies les plus avancées", a lancé le président russe.