La Seconde Édition du « NBA Africa Game Time » est Animée par la Musicienne Sud-Africaine Sho Madjozi sur Youtube

Qui : Sho Madjozi, musicienne et poétesse primée d’Afrique du Sud

Le joueur de NBA (https://www.NBA.com/) Bruno Fernando (Atlanta Hawks ; Angola)

Invités attendus : le joueur de NBA Bismack Biyombo (Charlotte Hornets ; République démocratique du Congo) et l’attaquant de l’Inter Milan Romelu Lukaku

Quoi : La seconde édition du « NBA Africa Game Time » (https://bit.ly/3532Jjl) arrive sur la chaîne YouTube de la NBA Africa (https://bit.ly/3cH9MRc). Tous les mercredis à partir du 22 avril, la musicienne sud-africaine Sho Madjozi passera en revue l’actualité de la NBA, analysera les moments forts de la campagne #NBATogether (https://on.nba.com/2S10U13) et s’entretiendra avec des invités spéciaux du monde du sport et du divertissement.

Cette semaine, l’invité vedette de Sho Madjozi sera Bruno Fernando, pivot des Atlanta Hawks et premier joueur angolais repêché en NBA. Bruno Fernando reviendra sur le repêchage historique de la NBA en 2019, évoquera ce qui l’a le plus inspiré sur les terrains de basket et décrira ses premières impressions en NBA.

Le premier épisode, qui reviendra sur le repêchage 2020 de la WNBA et sur l’initiative NBA Together (https://on.nba.com/2S10U13), présentera également le documentaire Netflix « The Last Dance » sur Michael Jordan, retracera le sixième titre de champion des Chicago Bulls, et proposera une rétrospective des plus belles actions de la saison 2019-2020 de la NBA.

Lancé en 2019, le « NBA Africa Game Time » est une émission en ligne consacrée au basket et destinée aux de NBA en Afrique. Pendant l’interruption de la saison, le « NBA Africa Game Time » sera produit virtuellement avec la participation d’invités du monde entier.

Pour plus d’informations sur les initiatives de la NBA en Afrique, suivez la NBA sur Facebook (NBA Africa), Twitter (@NBA_Africa) et YouTube.

Où : Chaîne officielle YouTube de la NBA Africa (https://bit.ly/3bvpUoP)

Quand : Tous les mercredis à 18h00 CAT

Contact de Presse :

Pawel Weszka

NBA Africa,

+27 10 007 2666

pweszka@nba.com

Source : https://nba.africa-newsroom.com/press/segunda-edic...