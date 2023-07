EDITORIAL La Sierra Leone sur la voie d'un système de santé plus performant

Par Mustapha S. Kabba, Dr en médecine et médecin-chef adjoint des services cliniques, Ministère de la Santé et de l'Assainissement de la Sierra Leone. Les professionnels de la santé sur le terrain en Sierra Leone sont quotidiennement confrontés à des défis médicaux soulignant les graves disparités mondiales relatives à notre capacité - ou notre absence de capacité - à guérir.



En Sierra Leone, l'exemple le plus frappant est le manque cruel de professionnels qualifiés capables de répondre aux besoins divers et croissants de notre pays en matière de soins de santé, surtout de soins chirurgicaux.



Pour donner un ordre d'idée, la Sierra Leone, avec une population de plus de huit millions d'habitants, compte environ cinq chirurgiens généralistes. Cela signifie qu'avec 0,0625 chirurgien généraliste pour 100 000 habitants, la Sierra Leone compte 880 fois moins de chirurgiens par personne que les États-Unis (55 chirurgiens pour 100 000 habitants*) et 2 128 fois moins que le Royaume-Uni (133 chirurgiens pour 100 000 habitants*). L'écart est stupéfiant. La pénurie de chirurgiens devient encore plus choquante lorsque l'on considère des domaines spécialisés tels que la pédiatrie ou la neurochirurgie.



Cette insuffisance est particulièrement marquée dans les zones rurales, où les soins chirurgicaux de base doivent souvent être dispensés par des agents de santé. Bien qu'ils s'acquittent admirablement de leur tâche dans des conditions difficiles, ils n'ont pas la formation complète requise pour gérer des scénarios chirurgicaux complexes comme des césariennes ou des appendicectomies. Cette lacune a des répercussions sur la sécurité des patients et est une réalité préoccupante à laquelle nous devons faire face.



Cette pénurie chronique de spécialistes en chirurgie ne peut être dissociée de la question plus générale relative à la perte de nos talents dans le secteur de la santé à l'intérieur de nos frontières. Historiquement, de nombreux talents professionnels ont poursuivi leur formation à l'étranger, et ont ensuite établi leur cabinet dans ces pays, contribuant ainsi à la détérioration de la qualité des soins de santé dans notre propre pays.



Malgré ces défis de taille, la Sierra Leone persiste dans son engagement à améliorer son système de santé. Le gouvernement a donné la priorité à la formation et à la rétention des spécialistes médicaux nationaux. L'une des étapes clés de cette initiative a été la création en 2016 du "Collège postuniversitaire des spécialités de santé", qui vise à cultiver les talents au sein du pays et à rompre avec la tendance des professionnels de partir en formation à l'étranger et de ne pas revenir. C'est une stratégie durable pour constituer un vivier solide de professionnels de la santé qui contribuent déjà à servir notre communauté alors qu'ils sont encore en formation. L'impact de cette initiative est déjà évident.



Cependant, la mise en place d'un système de soins de santé solide ne se limite pas à la formation des médecins. Il nécessite une approche holistique qui implique la création d'un environnement favorable, la mise en place d'infrastructures modernes et l'investissement dans des équipements médicaux de pointe. C'est là que la synergie entre nos efforts nationaux et les partenariats internationaux devient cruciale, et aucun partenariat n'a eu un impact aussi fort que celui établi avec Mercy Ships.



L'arrivée imminente du navire-hôpital, le Global Mercy™, dans le port de Freetown va bien au-delà d'une mission chirurgicale ponctuelle ; c'est un véritable catalyseur qui nous propulse vers l'amélioration de l'accès aux soins chirurgicaux et l'enseignement de la chirurgie. L'objectif de cette collaboration n'est pas seulement de fournir une aide chirurgicale, mais aussi de contribuer à l'écosystème chirurgical au sens large par le biais de programmes de formation et de développement d'infrastructures.



L'impact de Mercy Ships dépasse sa présence physique en Sierra Leone. Avec 5 missions à son actif - la première ayant eu lieu en 1993 -, l'empreinte de Mercy Ships résonne encore au sein de notre système de santé et de nos communautés et témoigne du pouvoir durable d'efforts de développement bien ciblés. Aujourd'hui, nous prévoyons un effet multiplicateur similaire, qui touchera la vie de plus de 3 000 patients déjà inscrits pour recevoir une intervention chirurgicale gratuite de haute qualité sur le Global Mercy, et d'autres soins encore, pendant les 10 mois où le navire-hôpital sera amarré sur les côtes sierra-léonaises.



Ce partenariat avec Mercy Ships est un élément fondamental d'une équation plus vaste : au cœur de nos réformes en matière de soins de santé se trouve en effet l'ambition de parvenir à une Couverture Sanitaire Universelle pour tous les Sierra-Léonais, une priorité qui nécessite la concertation de nos efforts.



Les soins de santé, y compris l'accès à la chirurgie, sont un droit pour l'homme, et non un privilège, et la fourniture de soins de santé abordables pour tous, indépendamment du statut économique, est au cœur de notre vision. Notre gouvernement a démontré sa détermination à protéger les plus vulnérables d'entre nous, car il reconnaît que le manque d'accès à des soins de santé abordables peut faire basculer les gens dans la pauvreté.



Cet engagement est parfaitement illustré par le déploiement prévu d'un régime d'assurance maladie appelé "Assurance maladie Salone", conçu pour fournir des soins de santé abordables à tout le monde, en protégeant les catégories les plus pauvres qui doivent actuellement encore payer eux-mêmes leur traitement médical.



En conclusion, la Sierra Leone se trouve à un point critique de son cheminement en matière de soins de santé. Les formidables défis auxquels nous sommes confrontés n'ont d'égal que notre détermination à les surmonter. L'accostage du Global Mercy marquera une étape cruciale dans cette voie. Il y aura un avant et un après, et notre voyage se poursuivra à partir de cette étape.



Notre vision est claire : une Sierra Leone plus saine et plus forte, où les soins de santé de qualité, y compris les soins chirurgicaux, sont accessibles à tous. Nous poursuivons sans relâche cette vision, soutenus par des partenaires inestimables tels que Mercy Ships. Ensemble, nous avançons vers un horizon plus radieux en matière de soins de santé, où chaque Sierra-Léonais peut vivre une vie plus saine et plus épanouie. C'est un voyage éprouvant et nous sommes heureux d'être accompagnés pour le parcourir.





