La Société tchadienne des eaux et le syndicat des ingénieurs égyptiens signent un protocole d'accord

La signature du protocole d'accord s’inscrit dans le cadre du soutien et du développement des relations de coopération entre l’Égypte et le Tchad dans divers domaines sur la base des mandats du président Égyptien Abdel Fattah El Sissi et du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno pour pérenniser des relations solides entre les deux pays frères.



Les dispositions les plus importantes du protocole d’accord entre le Syndicat des ingénieurs égyptiens et la STE prévoient entre autre autres l'approbation de la formation des cadres tchadiens spécialisés dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, et le soutien du Syndicat des ingénieurs égyptiens au gouvernement tchadien dans l'application des technologies modernes dans le domaine du traitement de l'eau potable et de l'assainissement, de la réutilisation de l'eau, de la réduction des déchets et de la rationalisation de la consommation, en coopération avec les universités et les centres de recherche en Égypte.



