La Tandjile-Ouest sous les feux des projecteurs : Le gouverneur Brahimi et le préfet Doud Souleymane Ousmane s'engagent pour le développement de la région

Le département de la Tandjile-Ouest a été le théâtre de deux événements majeurs ces derniers jours, marquant une intensification de l'action des autorités pour améliorer la gouvernance et répondre aux préoccupations des populations.









Le 25 décembre dernier, le préfet Doud Souleymane Ousmane s'est rendu à la douane de Kelo pour une visite inopinée. L'objectif de cette visite était de réaffirmer l'autorité de l'État et de garantir le bon fonctionnement des services douaniers. Le préfet a notamment insisté sur l'importance de mener les opérations douanières dans le calme et le respect des citoyens, tout en condamnant fermement les agissements de certains bénévoles qui sèment la terreur.





Cette visite fait suite à des signalements de comportements inappropriés de la part de certains agents et de l'implication de bénévoles non autorisés dans les opérations douanières. Le préfet a exigé le respect strict des règles et a annoncé la mise en place de mesures de surveillance pour garantir la transparence et l'intégrité des services.







Quelques jours plus tard, le 5 janvier 2025, c'est le gouverneur de la province de la Tandjile, Adoum Moustapha Brahimi, qui s'est rendu dans la sous-préfecture de Kolon. Accueilli chaleureusement par les populations locales, le gouverneur a réitéré l'engagement des autorités à travailler pour le développement de la région. Il a souligné l'importance de l'unité et de la collaboration entre les différents acteurs pour relever les défis auxquels fait face la province.





Lors de cette visite, le gouverneur a pu prendre connaissance des besoins des populations et échanger avec les autorités locales sur les actions à mener pour améliorer les conditions de vie. Les questions de développement des infrastructures, d'accès aux services sociaux de base et de sécurité ont été au cœur des discussions.







Ces deux visites successives témoignent de la volonté des autorités de renforcer la gouvernance et de répondre aux attentes des populations de la Tandjile-Ouest. Les messages de paix, d'unité et de développement lancés par le préfet et le gouverneur sont de nature à rassurer les populations et à créer un climat de confiance.



Il est important de noter que ces initiatives s'inscrivent dans un contexte plus large de renforcement de l'État et de lutte contre l'insécurité dans la région. Les autorités tchadiennes sont conscientes des défis auxquels elles font face et mettent en œuvre des actions concrètes pour améliorer la situation.